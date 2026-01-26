ועדת החינוך תדון היום באסון במעון בירושלים • נתוני מרכז המחקר: הנתון - 55 אלף פעוטות בירושלים מחוץ למסגרות מפוקחות • ח"כ סוכות: 'בלי פיקוח אין בטיחות' | הפערים מול הריכוזים החרדים מחייבים מענה מיידי (חרדים)
אחרי הלילה הסוער וההפגנות במספר ריכוזים חרדים, כנגד נתיחת הגופות של הפעוטות שנספו באסון הנורא במעון בירושלים, בג"ץ אמור להחליט בשעות הקרובות האם לבצע את הנתיחה למרות ההתנגדות של המשפחות | הבוקר יתקיים דיון בעניינן של מנהלת המעון ומטפלת בבקשת המשטרה להאריך את מעצרן (חדשות)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
חני כץ, אמא של ארי ז"ל שנפטר באסון המעון בירושלים, כתבה לו הספד מצמרר בזמן שהיא ממתינה לשחרור הגופה לקבורה |"ומה ריבונו של עולם עושות הנשמות המתוקות בגן העדן של התינוקות? מציירים מלאכים? אמהות צוחקות?"| ההספד המלא (דיין האמת)