גורם בכיר במפלגות החרדיות תוקף את נפתלי בנט, בשיחה עם 'בבלי', בעקבות הטור המסית שפרסם ערב תשעה באב: "חזר לפוליטיקה רק כדי להסית, המשתמש בימי האבל כדי לזרוע שנאת חינם ולנסות להרעיב משפחות חרדיות באכזריות" • מתקפה חריפה על התוכנית לשלול ממשפחות חרדיות סבסוד מעונות יום, הנחות בארנונה והטבות דיור: "פניו האמיתיות נחשפות - הוא רוצה לחנוק את לומדי התורה" • הגורם הבכיר מבהיר: "ניסיונות ההתערבות בחינוך החרדי הטהור ייבלמו; לא נמכור את נפש ילדינו" (חרדים)
בארצות הברית מתנהלת בימים האחרונים סערה ציבורית סביב פרשת הונאה רחבת היקף במדינת מינסוטה, פרשה שמוגדרת על ידי גורמים פדרליים כאחת החמורות שנחשפו בשנים האחרונות | סכומי עתק הועברו לאורך שנים לגופים ועמותות שדיווחו על מתן שירותים לילדים ולמשפחות מעוטות יכולת, אך בפועל סיפקו שירותים חלקיים בלבד - או לא סיפקו אותם כלל (בעולם)
פחות מחודש לאחר פתיחת שנת הלימודים, פורסמו מבחני ההנחות לסבסוד מעונות יום, הכוללים דרישות חדשות בעקבות החלטות בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה. הכללים החדשים קובעים כי אברכים שיצהירו שהפכו לעובדים יידרשו לעמוד ברף הכנסה מינימלי, במטרה למנוע עקיפה של האיסור על מתן הנחות למשתמטים מגיוס (חרדים, בארץ)