ביום חמישי שעבר השתתף חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק, בשמחת נישואי בתו של ראש ישיבות 'תפארת ישראל' הגאון רבי ישראל מאיר דרוק. החתן, הרב יהושע מלין, הוא נכדו של הגאון רבי איסר יהודה מלין ראש ישיבת 'זכרון מאיר', ואחיו של הרב חיים מלין, נאמן ביתו של הגר"י זילברשטיין.

במהלך החופה נשא הגר"י זילברשטיין דברים נלהבים, בהם התייחס לכך שהחתן ומשפחתו הם צאצאיו של הגאון הקדוש רבי ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל, ראש ישיבת 'קמניץ' ובעל ה'ברכת שמואל'. במהלך דבריו חשף הגר"י זילברשטיין אמירה מטלטלת ששמע מפי ה'חזון איש' זצוק"ל.

"אני רוצה לומר פה משהו מאוד מאוד חשוב לכולנו", פתח הגר"י זילברשטיין. "גיסי שר התורה רבי חיים קניבסקי זצ"ל אמר לי דבר, ואבקש מכולם להקשיב טוב מה שאני מספר: ה'חזון איש' אמר לו, שכל עוד רבי ברוך בער ורבי שמעון שקאפ היו חיים, אז היטלר ימח שמו, לא היה יכול לכבוש את ליטא, מחמת עמל התורה שלהם".

"הדבר הזה מזעזע", המשיך הגר"י זילברשטיין. "למה? כי לפי מה שמקובל אצל כולם, הסבים באים בשעת חתונת הנכדים. אז אם כן לפי מה שמקובל אז רבי ברוך בער כעת נמצא פה, אותו רבי ברוך בער שבכוח עמל התורה שלו מנע מהיטלר לכבוש את ליטא בחייו, אז אני רוצה להגיד לכולם שאפשר לתפוס משהו ממנו! כולנו יכולים כעת לתפוס, אנחנו גם יכולים לעשות עם זה משהו, הוא נמצא פה".

הגר"י זילברשטיין סיים את דבריו בברכה: "ואפשר לבקש: שהקב"ה יעזור שהצדיקים שנמצאים פה יגנו בעדנו, שאף אחד לא יוכל לכבוש אותנו, ולכלה ולחתן יהיו חיים מאושרים, ונאמן אמן".