סערת התקציבים והגיוס עולה דרגה: בוועידת ynet תקף הבוקר יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, בחריפות חסרת תקדים את יו"ר ש"ס אריה דרעי, בעקבות הצהרותיו על תקציבי הישיבות והמוסדות.

"אתמול דרעי עוד פעם אמר שהוא יביא עשרות מיליארד שקל לציבור המשתמט. אין לו אלוהים", האשים בנט בסגנון לוחמני. "בתקופה הזאת כשהחיילים נטחנים הוא מדבר על העברת כספים למשתמטים". נעשה מהפכה וניקח את הכסף מהמשתמטים ונעביר למשרתים.

משמעות אסטרטגית: במטות החרדיים מסמנים את הדברים כספין מתוכנן שנועד לתדלק את בסיס המצביעים החילוני והסרוג של "ביחד" על גב המגזר, בעוד בש"ס כבר מכינים את תגובת הנגד.