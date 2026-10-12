חדרי המלחמה של המפלגות כבר בוערים: תרגילי ההונאה האחרונים כבר מתבשלים, השלופים של הרגע האחרון, והספינים המחושבים שנועדו להוציא אתכם מהבית – או להרדים את המחנה היריב.
כל מנדט נוסף מורכב מאלפי קולות של מתלבטים, וכל כותרת יכולה להפוך את הקערה, כך נראים ימי ההכרעה הסוערים של בחירות 2026. הדיווח המתעדכן
האם יש משבר אמון בין בנט ללפיד? יהודה פנחסי
האם קיים משבר אמון במפלגת ביחד: "בשתי המפלגות חוששים מהיום שאחרי. החשש מתחזק לנוכח ההערכות שנשמעו בליכוד שלפיהן, בנט עשוי להיות שותף לממשלה בראשות נתניהו אם גוש הימין לא ישיג 61 מנדטים.
משה קלוגהפט בכאן ב': "יש תקרה לגוש של איזנקוט בגלל הערבים. נתניהו עשה קמפיין שמרתיע חלק גדול מהמתלבטים" יהודה פנחסי
גיא לרר בערוץ 13: קמפיין הליכוד בראשות נתניהו, ושל מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר, פועלים בתיאום. יהודה פנחסי
וינטר: נתניהו לא מפסיק לירות עלינו יהודה פנחסי
עופר וינטר בועידת ׳ידיעות׳: ״אם לא נעבור אני אגיד שנתניהו אשם בנפילת הימין. הוא לא מפסיק לירות עלינו בגב למרות שאנחנו מפלגת ימין. מי שיורה לעצמו כדור ברגל שלא יתפלא שהוא צולע״.
בנט במתקפה חריפה נגד דרעי: "אין לו אלו--הים, מעביר כספים למשתמטים" יהודה פנחסי
סערת התקציבים והגיוס עולה דרגה: בוועידת ynet תקף הבוקר יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, בחריפות חסרת תקדים את יו"ר ש"ס אריה דרעי, בעקבות הצהרותיו על תקציבי הישיבות והמוסדות.
"אתמול דרעי עוד פעם אמר שהוא יביא עשרות מיליארד שקל לציבור המשתמט. אין לו אלוהים", האשים בנט בסגנון לוחמני. "בתקופה הזאת כשהחיילים נטחנים הוא מדבר על העברת כספים למשתמטים". נעשה מהפכה וניקח את הכסף מהמשתמטים ונעביר למשרתים.
משמעות אסטרטגית: במטות החרדיים מסמנים את הדברים כספין מתוכנן שנועד לתדלק את בסיס המצביעים החילוני והסרוג של "ביחד" על גב המגזר, בעוד בש"ס כבר מכינים את תגובת הנגד.
השר אלי כהן: עופר וינטר שורף קולות לימין, עלול להוביל להקמת ממשלת שמאל עם עבאס יהודה פנחסי
הנשיא יצחק הרצוג מבטיח לעשות הכל כדי למנוע בחירות חוזרות - גם אם יהיה תיקו בין הגושים יהודה פנחסי
נשיא המדינה יצחק הרצוג הצהיר בוועידת ידיעות אחרונות: "אני ממש, אבל ממש, אעשה כל שאני יכול כדי שלא יהיו בחירות חוזרות"
הרצוג קרא להמתין לתוצאות לפני קבלת החלטות. "אנחנו צריכים לחכות לתוצאה ולא לפסוק את פסוקנו, אבל צריך לעשות כל דבר שאפשר כדי שלא נחזור לכך שוב ושוב ושוב".
ביום שלישי, ב' בחשוון, יחלו תשדירי הבחירות של כלל המפלגות ברדיו ובטלויזיה יהודה פנחסי
מבוכה לאיזנקוט בשל ירידה בסקרים יהודה פנחסי
העיתונאי רוני קובן לאיזנקוט: "איבדתם את המומנטום, אתם בנסיגה" • שחר גליק: "בתוך חודשיים איבדתם 7 מנדטים"
0 תגובות