יותר משבוע לאחר שאסון כבד נמנע בטיסת פליי דובאי הודות לתושייתם של נוסעים ישראלים, מתגלות עדויות מדאיגות על התנהלות צוות האוויר במהלך האירוע. אסף רג'ואן, אחד הנוסעים שזינקו לתא הטייס והצליחו לנטרל את המחבל, מספר בריאיון מפורט ב"אולפן שישי" על רגעי האימה שעברו עליו ועל משפחתו – ומעלה סימני שאלה כבדים לגבי תפקוד הדיילים.

רג'ואן, שהיה בטיסה עם אשתו ליאור ושתי בנותיהם בנות 12 ו-13, תיאר כיצד רץ לחזית המטוס ברגע שהחלו צרחות האימה. מעבר לתיעוד שהתפרסם בו הוא מבשר לנוסעים "ניצחנו" מיד לאחר הנחיתה, חשף רג'ואן שורה של אירועים מחשידים מצד צוות הדיילים.

"ראיתי שני אנשים גדולי קומה, חזקים מאוד. בוא נגיד שזה לא הטייפקאסט האידיאלי לדייל", תיאר רג'ואן את הרושם הראשוני שלו. המתיחות גברה כאשר הנוסעים שפעלו לנטרל את המחבל זיהו התנהגות חשודה: "אתה קולט מצב שאתה נמצא עם אנשים שכל הזמן יש להם מבטי לחץ, אחד הסתכל על השני, עושה לו מבטים ומתחיל לדבר בשפה שלו. בגלל זה אנשים לא יודעים, אבל המלחמה האמיתית הייתה איתם".

רג'ואן חשף כי הדיילים פנו אליו בנימה מאשימה, תוך שהם מפגינים חוסר שביעות רצון בולט מכך שנוסעים במחלקת העסקים ניסו לתעד את האירוע. "הוא שאל אותי: 'You are police, you are police', לא כמשהו טוב אלא כסוג של אשמה", שחזר. בנוסף, העיד על גישה חופשית ולא סבירה לתא הטייס: "היה להם את הקוד, ראיתי אותם נכנסים, יוצאים, פותחים. לא יודע אם זה אפשרי, אמרתי את זה לגורמים ביטחוניים שצריך לבדוק את זה".

"מה אתה רוצה לדחוף לו?"

אחת מנקודות השפל והחרדה הגבוהות ביותר במהלך האירוע התרחשה כאשר רופא שהיה על הטיסה ניסה להעניק טיפול מציל חיים לטייס ההודי שנפצע קשה במהלך ההשתלטות. אחד הדיילים נצפה מנסה להחדיר לפיו של הטייס השכוב כדור בלתי מזוהה.

"כשהטייס ההודי היה שכוב וחירחר שם והרופא עזר לו והנשים אותו, היה שלב שאחד הדיילים בא לתת לו איזשהו כדור. אמרנו לו: 'מה אתה עושה? איזה כדור? הבן אדם לא נושם, מה אתה רוצה לדחוף לו?'. אין לי מושג מה הוא ניסה לדחוף לו", סיפר רג'ואן בזעזוע.

בעוד המטוס סוער והנוסעים נלחמים על חייהם, דרשו הדיילים מהנוסעים להדק חגורות באופן תמוה. "תוך כדי שאנחנו איתם, הם מתחילים להגיד לנוסעים באוויר: 'לשים חגורות, לשים חגורות'. אמרנו לו: 'אנחנו הולכים למות, יש פה מחבל, מה אתה מדבר איתי לשים חגורות?'", נזכר רג'ואן.

רגע השיא החמור ביותר בעדותו נוגע לשלבים שלאחר ריסון המחבל. לאחר שהישראלים הצליחו לכפות את המפגע באמצעות אזיקונים וחוטי אוזניות, הבחינו לפתע כי אחד הדיילים מתקרב אל המחבל ומתחיל לשחרר בעדינות את הכפיתה שלו. "אנחנו פתאום קולטים שהוא פתאום מתחיל לשחרר את האזיקונים. מתחיל בעדינות לשחרר את זה. אמרנו לו 'מה אתה עושה? מה אתה עושה?'. ממש היינו בטירוף, עוד שנייה קפצנו עליו", תיאר.

רג'ואן הודה בריאיון כי באותם רגעים שרר פחד אמיתי בקרב הנוסעים מפני אנשי הצוות עצמם: "אני פחדתי. הם היו חיות, אתה נוגע בו – אתה מרגיש אתה נוגע באבן. אחד הפחדים שלי היה שאחד מהם יוציא כלי נשק, יוציא סכין, יוציא משהו". הוא הוסיף ותיאר אמירה מצמררת ששמע מאחד הדיילים בעודו אוחז בידו ומביט בעיניו: "הוא תפס לי את היד, הסתכל לי בעיניים ואמר לי: 'If he will be dead, we will land safe' – אם הטייס ההודי ימות, אנחנו ננחת בשלום. הוא אמר לי משהו כזה ואז נכנסתי קצת לשוק".

לצד התיאורים הקשים על האירוע באוויר, ציין רג'ואן כי הנושא כולו הועבר לבדיקה מעמיקה של גורמי הביטחון בישראל שאמורים לבחון את כלל הממצאים והעדויות, לרבות היעלמותם התמוהה של טייסים מחליפים שהיו על הטיסה ולא נראו מאז הנחיתה.

כזכור, בשבוע שעבר התרחש אירוע דרמטי בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, כאשר טייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי תקף את הקברניט בגרזן חירום וניסה להשתלט על מערכות ההטסה במטרה להתרסק בנמל התעופה בן גוריון. ארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - הסתערו לתא הטייס והשתלטו על המחבל, ובכך הצילו את חיי כל הנוסעים.