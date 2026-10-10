בבלי
אלימות נוער השוליים

צעיר נפצע בינוני באירוע אלימות בבני ברק בליל שבת

חפץ שהושלך לעברו במהלך קטטה פגע בראשו; תושבים מביעים דאגה מהדרדרות המצב ברחובות העיר בלילות שבת

ארכיון

אירוע אלימות קשה התרחש בליל שבת האחרון ברחובות , כאשר צעיר כבן 25 נפצע באורח בינוני לאחר שחפץ שהושלך לעברו במהלך קטטה פגע בראשו.

האירוע התרחש באזור רחובות אלישע והאדמו"ר מגור בעיר. על פי דיווחי צוותי החירום, במהלך קטטה שהתפתחה במקום הושלך חפץ לעבר הצעיר, שנפגע בעוצמה בראשו.

כוננים וצוותי רפואה של ארגוני "הצלה", "איחוד הצלה" ומד"א הוזעקו למקום במהירות והעניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני מציל חיים.

יהודה ג'יבלי, תורן השבת של איחוד הצלה, סיפר: "נמסר לנו בזירה כי הצעיר נפגע בראשו כתוצאה מחפץ שהושלך עליו במהלך אירוע אלימות. הענקתי לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים וחבישות, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר בינוני".

בנצי הימל, תורן השבת של ארגון הצלה מאייש אמבולנס מד"א, הוסיף: "כשהגעתי למקום מצאתי גבר כבן 25 כשהוא סובל מחבלת ראש לאחר שנפגע באירוע אלימות. יחד עם חובשים של מד"א הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים וחבישות, ופינינו אותו במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

בעקבות המקרה, תושבים בשכונה מביעים דאגה עמוקה מהדרדרות המצב ברחובות במהלך סופי השבוע. לדבריהם, התקהלויות נוער הנושר והשוליים בלילות שבת מלוות לעיתים קרובות בוואנדליזם, צעקות וחיכוכים שמסלימים במהירות לאלימות פיזית.

משטרהבני ברקאלימותנוער שולייםבבלי

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