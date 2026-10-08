טרמינל נתב"ג ( צילום: רחל אלרואי | פלאש 90 )

משלחת רשמית מארצות הברית צפויה להגיע לישראל בימים הקרובים לבחינה דחופה של עמידת המדינה בתנאי תוכנית הפטור מוויזה. הביקורת מגיעה על רקע המחדל הביטחוני החמור שנחשף בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, כך דווח בערוץ 12.

המשלחת, המגיעה ישירות מביקורת דומה באיחוד האמירויות, תבחן מקרוב האם ישראל ממשיכה לעמוד ביעדי האבטחה הקפדניים של התוכנית. בשלב זה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הבהיר כי מעמד ה-ESTA של הישראלים נותר ללא שינוי, אך עצם הגעתה הפתאומית של משלחת הביקורת מעוררת דריכות במשרד התחבורה ובגופי הביטחון. הביקורת האמריקנית מתפרצת על רקע אירוע האימה שחולל טייס המשנה העומאני, חמאם אל-חמאמי, ב-30 בספטמבר בטיסת פליי דובאי FZ1073 מדובאי לתל אביב. אל-חמאמי, שעבר תהליך הקצנה דתית ואף פוטר בעבר מחברת "עומאן אייר" בנסיבות דומות, שלף גרזן חירום בלב טיסה שעל סיפונה למעלה מ-170 נוסעים – רובם אזרחי ישראל – וניסה לחסל את הקברניט ההודי סמית מאצ'אר ולהשתלט על המטוס.

המטוס לאחר נחיתתו בארץ ( צילום: Flash90 )

רק תושייה של הנוסעים ואנשי הצוות מנעה אסון קולוסאלי, שהסתיים בנחיתת חירום בסעודיה. אך המחדל המרכזי שמרעיד את מערכת הביטחון הוא העובדה שעל אף שרשימת הצוות הועברה לישראל מראש, המערכות המקומיות כלל לא הפיקו התרעה.

אל-קאעידה קורא לפגוע בישראלים באוויר אליהו לוי | 04.10.26

החקירה חשפה מציאות מטרידה: בשנה האחרונה בלבד נכנסו לישראל כ-1,240 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, וזאת ללא שום בדיקות רקע מספקות או סינון מעמיק. מדובר בפרצה חמורה שמעמידה סימן שאלה ענק על יכולתה של ישראל לעמוד בהתחייבויותיה הביטחוניות במסגרת פרויקט הפטור מוויזה, שאליו הצטרפה ב-2023.

וושינגטון מחזיקה בסמכות משפטית מלאה להשעות ואף לבטל את ההשתתפות בתוכנית במקרה של כשלים אבטחתיים. בינתיים, בתוך המערכת מתנהל עימות קולני בין משרד התחבורה לגופי הביטחון סביב שאלת האחריות למחדל.

מטוס פליי דובאי ( צילום: יוסי אלוני - Flash90 )

במקביל לביקורת האמריקנית, נפתחה בדיקה פלילית נגד שני בכירים במשרד התחבורה. הבדיקה עוסקת בדביר רובינשטיין, מנהל מרכז המבצעים לאבטחת תעופה, ובאברי כהן, ראש אגף בכיר חירום, ביטחון, מידע וסייבר במשרד התחבורה.

בעניינו של רובינשטיין עומד החשד לניגוד עניינים. על פי הדיווח, במקביל לתפקידו במשרד התחבורה עבד רובינשטיין עבור חברות תעופה זרות שעליהן היה אמור לפקח מתוקף תפקידו, ואף קיבל כסף מפליי-דובאי עבור הדרכות שסיפק לחברה. בעניינו של כהן נבדק הדיווח כי הוא שימש במקביל קב"ט עתודאי בחברת תעופה ישראלית בחו"ל.

קברניטים וגורמי מקצוע דורשים להטיל מיד חובת בדיקות רקע נוקשות על כל טייס זר הנוחת בשמי המדינה – קו אדום שממחיש עד כמה שברירית היא השגרת התעופתית בעידן הסכמי אברהם. הנוסעים שניצלו מהאירוע מתמודדים עם טראומה קשה, כאשר חלקם מעידים כי הם מרגישים שהמדינה הפקירה אותם ללא מענה נפשי או הכרה רשמית.