הגר"ד בשיעור ( צילום: באדיבות )

במסגרת ישיבת בין הזמנים המתקיימת בקהילת "חניכי הישיבות", בשיתוף עם "יחוה דעת" במסגרת "מתיבתא דרבנו עובדיה", נערכה תוכנית לימוד מיוחדת בתורתו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, לקראת יומא דהילולא. במרכז התוכנית נמסר שיעור מיוחד מפי בנו של מרן זצ"ל, יבלחט"א הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול.

קודם השיעור נכנס הראשון לציון למקווה הקהילה, שנבנה לפני כשנה, וסקר את ההידורים ההלכתיים שנעשו במקום. במהלך הביקור שאל שאלות הלכתיות שונות והתפעל מרמת ההידור של המקווה. מיד לאחר מכן נכנס להיכל בית המדרש, כאשר כבר בדרכו שוחח עם האברכים בעניינים הלכתיים הקשורים לנושאי הלימוד במתיבתא, שעסקו בענייני פיקוח נפש. בתוך כך עלה לדיון הנידון ההלכתי שהתעורר בעקבות אירוע המטוס של "פליי דובאי": האם במקרה שבו קיימת סכנה ממשית שמטוס יתרסק על מקום הומה אדם, מותר להקדים וליירט אותו. כזכור, בשבוע שעבר התרחש ניסיון פיגוע בטיסת פליי דובאי, כאשר טייס משנה עומאני תקף את הקברניט ההודי ודחף את המטוס לצלילה חדה. מאה שבעים וארבעה נוסעים, בהם עשרות ילדים, חשו שהם עומדים למות, עד שהמטוס התייצב בנס. רה"י נכנס להקפות עם בנו המיוחד בבלי | 05.10.26 הראשון לציון הזכיר בהקשר לכך מעשה שהיה בחייל שראה מחבל האוחז רימון, ובשעה שניסה להשליך אותו לעבר אוטובוס עמוס אנשים תפס בחוזקה אשה הרה. החייל, שהבין את המתרחש, ירה באשה ובמחבל יחד. הרב לא ביקש להכריע למעשה בשאלה חמורה מעין זו, אך ציין כי הנידון דומה לסוגיות שנידונו בדברי החזון איש ובשו"ת "יביע אומר".

פלי דובאי ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בהמשך השיעור הרחיב הרב בסוגיות נוספות בענייני פיקוח נפש, ובהן הנידון שהתעורר לפני מבצע אנטבה, כאשר מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל דן בשאלה האם מותר לשחרר מחבלים כדי להציל את החטופים, עוד קודם ביצוע המבצע. בתוך הדברים סיפר על כינוסים והתייעצויות של גדולי ישראל באותם ימים סביב השאלות ההלכתיות החמורות שעמדו על הפרק.

לקראת סיום השיעור סיפר הראשון לציון על החברותא שלו, הגאון רבי אברהם דיין, עמו למד בימים שלפני חיבור סדרת "הלכה ברורה", כאשר יחד עסקו ימים ולילות בסוגיות, במקורות הראשונים ובדברי הבית יוסף בעיון רב.

בדבריו עמד הרב גם על דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל בפסיקת ההלכה, ועל כך שמותר לחלוק על מרן השולחן ערוך כאשר הדבר נעשה מתוך עיון אמיתי, אחריות ועמידה על האמת כפי שמתבררת ללומד. מרן שליט"א הדגיש כי לכל אחד יש את חלקו בתורה ואת האמת המתבררת לו בעמל הלימוד.

עוד סיפר כיצד ראש הישיבה חכם עזרא עטיה זצוק"ל עודד וחיזק את מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל בתקופה שבה היו רבנים שיצאו נגדו בעקבות הכרעותיו ההלכתיות שבהן חלק על דברי הבן איש חי. בחכמתו ובפקחותו ידע חכם עזרא לחזק את רוחו של מרן, להשיבו למסירת השיעורים ולכתיבת הספרים, ומתוך כך זכה עולם התורה לאורו הגדול של מרן ולמפעלו ההלכתי לדורות.

הגר"ד יוסף בקהילת חניכי הישיבות ( צילום: באדיבות )

הגר"ד יוסף בקהילת חניכי הישיבות ( צילום: באדיבות )

הגר"ד יוסף בקהילת חניכי הישיבות ( צילום: באדיבות )

הגר"ד יוסף בקהילת חניכי הישיבות ( צילום: באדיבות )

הגר"ד יוסף בקהילת חניכי הישיבות ( צילום: באדיבות )

הגר"ד יוסף בקהילת חניכי הישיבות ( צילום: באדיבות )

הגר"ד יוסף בקהילת חניכי הישיבות ( צילום: באדיבות )

הגר"ד יוסף בקהילת חניכי הישיבות ( צילום: באדיבות )

הגר"ד יוסף בקהילת חניכי הישיבות ( צילום: באדיבות )