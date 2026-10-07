בדיקה פלילית נפתחה נגד שני בכירים במשרד התחבורה בעקבות המחדל בטיסת פליי-דובאי שכמעט הסתיימה באסון, כך דווח ב-N12.

הבדיקה עוסקת בדביר רובינשטיין, מנהל מרכז המבצעים לאבטחת תעופה במשרד התחבורה, ובאברי כהן, ראש אגף בכיר חירום, ביטחון, מידע וסייבר במשרד. לגבי כל אחד מהם נבדקות טענות שונות.

בעניינו של רובינשטיין עומד החשד לניגוד עניינים. על פי הדיווח, במקביל לתפקידו במשרד התחבורה עבד רובינשטיין עבור חברות תעופה זרות שעליהן היה אמור לפקח מכוח תפקידו, ואף קיבל תשלום מפליי-דובאי עבור הדרכות שסיפק לחברה.

בתיאור תפקידו של רובינשטיין נכתב כי הוא "מופקד על כלל האישורים וההיתרים הביטחוניים הנדרשים לכל חברת תעופה וטיסה המבקשת להיכנס לישראל". כעת נבדק האם עבודתו הפרטית עבור חברות התעופה הזרות עמדה בניגוד לתפקידו במשרד התחבורה כמי שאמור לפקח עליהן.

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בעניינו של אברי כהן נבדק הדיווח כי הוא שימש במקביל קב"ט עתודאי בחברת תעופה ישראלית בחו"ל.

במסגרת הבדיקה נבחן אם עבד בעבודה נוספת במערך הביטחון הישראלי "אופק" מבלי שקיבל לכך את אישור נציבות שירות המדינה. הטענה בעניינו עשויה להיות במישור המשמעתי.

הבדיקה נפתחה על רקע חשיפת מסמך פנימי של משרד התחבורה, שעליו חתום כהן, ולפיו אגף הביטחון במשרד הוא האחראי לביטחון הטיסות הנכנסות לישראל. האגף, כך לפי המסמך, נדרש לבצע הערכות חוזרות של איומי הביטחון וביקורות בנמלי תעופה.

בתגובה לפרסום המסמך, מסר משרד התחבורה כי "דביר רובינשטיין מספק שירותים למשרד התחבורה במסגרת מיקור חוץ ואינו עובד מדינה. עיסוקיו הנוספים אושרו על פי דין וחוק ומבוצעים מחוץ לשעות עבודתו במסגרת ההתקשרות עם המשרד".

כזכור, בדיון חסוי שנערך בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הודו גורמי המקצוע בנתונים לפיהם יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטיים עימן, הכוללות את לבנון, סוריה, עומאן ואיראן, נכנסו לישראל מתחילת שנת 2026 ועד היום.

מסמך ביטחוני פנימי שכותרתו "הנחיית ביטחון 2026", חושף כי משרד התחבורה בראשות השרה מירי רגב הוא הגורם המוסמך והאחראי הבלעדי על פי חוק לקבוע את נוהלי הביטחון של טיסות זרות, כולל סינון מדוקדק ובדיקת זהותם של הטייסים.

האירוע בטיסת פליי-דובאי התרחש כאשר טייס המשנה העומאני חמאם אל-חמאמי ניסה לבצע פיגוע ולרסק את המטוס על נתב"ג, אך בחסדי שמים הפיגוע נמנע בזכות ארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - שהצליחו להשתלט על התוקף לאחר שהקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס.