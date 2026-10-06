נחשף: ישראל הייתה מוכנה להפיל את מטוס הנוסעים

חשיפה מרשת CBS האמריקנית מגלה פרטים חדשים על האירוע המורט עצבים שהתרחש בטיסה מדובאי, ובמהלכו נערכה מדינת ישראל לתרחיש הקיצוני ביותר – יירוט מטוס נוסעים אזרחי שעל סיפונו למעלה מ-150 אזרחים ישראלים, אם היה ממשיך בנתיבו ומתקרב לגבולות המדינה.

הדרמה החלה כאשר מטוס הנוסעים צלל בחדות פתאומית לגובה של כ-14,000 רגל בלבד, ובמקביל נותק לחלוטין הקשר עם תא הטייס.

עם זיהוי התנועה החריגה וניתוק הקשר, נכנסה מערכת הביטחון למצב חירום מיידי: מרכז השליטה הורה על הזנקת מטוסי קרב של חיל האוויר, המרחב האווירי נסגר והוקפצה ועדת חירום מיוחדת.

הדיווח חושף את הנהלים הביטחוניים במקרים מסוג זה. על פי הנוהל, כאשר מזוהה ניתוק קשר לצד התקדמות חריגה לכיוון המדינה, תרחיש הייחוס מתייחס לחשש מאירוע פח"ע או סכנה ישירה ליעדים אסטרטגיים ולריכוזי אוכלוסייה.

מאסק ימנהל פרויקט צבאי בפנטגון ישראל גרוס | 04.10.26

במצב כזה, המענה הקיצוני שנקבע הוא הטלת ההחלטה הקשה והכואבת על ראש הממשלה – להורות על יירוט המטוס באוויר, על אף הנוסעים הישראלים שעל סיפונו, וזאת כדי למנוע אסון המוני כבד בהרבה על הקרקע.

בחסדי השם, ארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - הסתערו לתא הטייס והשתלטו על הטייס המחבל, ובכך הצילו את חיי כל הנוסעים ומנעו מראש הממשלה לקבל את ההחלטה הדרמטית על הפלת המטוס.