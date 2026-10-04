אל-קאעידה מפיץ תיעודים מתא הטייס וקורא לפגוע בישראלים

ארגון הטרור אל-קאעידה פרסם קריאה מסוכנת לתומכיו ברחבי העולם לבצע פיגועי חיקוי נוספים נגד מטרות אמריקאיות וישראליות בתעופה האזרחית. הקריאה מגיעה בעקבות ניסיון חטיפת המטוס בקו מדובאי לתל אביב שסוכל בשבוע שעבר.

הקריאה פורסמה בגיליון האחרון של הביטאון "אל-ביאן", המופץ על ידי תומכי הארגון בערוצי טלגרם. במאמר שפורסם בערבית שולבו תמונות של פיגועי 11 בספטמבר לצד תיעודים מאירוע החטיפה האחרון. הכותבים הוסיפו איומים מפורשים לפיהם המלחמה נגד המערב נמשכת וכי מטוסים המוגדים "ציונים ואמריקאים" מהווים יעד לגיטימי לפגיעה.

במאמר נכתב כי יומה של "אימפריה הרשע האמריקאית" עוד יגיע. ההסתה מגיעה בעקבות האירוע הדרמטי שהתרחש על טיסת פליי דובאי FZ1073, שהייתה בדרכה מאיחוד האמירויות לישראל.

במהלך הטיסה, טייס המשנה העומאני, המם אל-המאמי בן ה-29, תקף באופן פתאומי את קברניט המטוס באמצעות גרזן חירום שהוצא מתא הטייס. הוא דקר את הקברניט ונאבק על ההגאים במטרה לרסק את המטוס על יושביו. כתוצאה מהמאבק בתא הטייס, המטוס צלל במהירות חדה של כ-18 אלף רגל והכניס את הנוסעים לחרדה עצומה.

הודות לתושייה של לוחמים, אנשי צוות ונוסעים שהיו על המטוס, הצליחו הנוכחים להשתלט על הטייס התוקף ולנטרל אותו כשהוא מגואל בדם. שני טייסים נוספים של חברת פליי דובאי שהיו במקרה על הטיסה נטלו את השליטה לידיהם והנחיתו את המטוס בשלום בנמל התעופה בטאבוק שבסעודיה.

חקירת האירוע, המנוהלת על ידי התובע הכללי באיחוד האמירויות, קבעה באופן רשמי כי מדובר בניסיון לבצע פיגוע טרור מתוכנן. במקביל, גורמי מודיעין ודיווחים בישראל ציינו כי אל-המאמי עבר תהליך הקצנה דתית עמוק והושפע ישירות מהאידיאולוגיה של ארגון אל-קאעידה.

כחלק מממצאי החקירה התברר כי כתשע שעות לאחר שנבלם הפיגוע – בעוד התוקף כבר נמצא במעצר בסעודיה – הועלה לחשבונות הלינקדאין והאינסטגרם שלו רצף פוסטים מתוזמן. הסרטונים שהופצו הציגו קטעים שצולמו מתא הטייס כשהם מתמקדים במטוסים ישראליים סמוכים, והסתיימו בתמונתו של איימן אל-זוואהירי, יורשו של אוסאמה בן לאדן שחוסל על ידי ארצות הברית.

מומחי טרור בינלאומיים מציינים כי אל-קאעידה מנסה כעת לנצל את האירוע כדי להמריץ פיגועי "פורץ בודד" נוספים בעולם. התכנים שהופצו ברשת כללו גם אזכורים לחומאם אל-בלווי, הרופא הירדני שביצע פיגוע התאבדות קטלני נגד בסיס סי-אי-איי באפגניסטן ב-2009.

המומחים מסבירים כי השילוב בין רקע מקצועי יוקרתי ומבוסס, כמו זה של טייס אזרחי, לבין אידיאולוגיה קיצונית, מהווה דפוס פעולה מוכר המדאיג מאוד את רשויות התעופה והביטחון במערב.

בשלב זה, רשות ביטחון התעופה האמריקאית הודיעה כי היא עוקבת מקרוב אחר ממצאי החקירה בתיאום עם גורמי אכיפת חוק בינלאומיים, במטרה לסכל איומים עתידיים על התעופה האזרחית.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קשר בין איראן לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל, במהלך שיחה שקיים עם עיתונאים. כשנשאל האם לדעתו יש קשר בין איראן לטייס העומאני, השיב: "בודקים את זה. לפי מה שאני שומע כן". עוד הוסיף: "אם יתברר שאיראן מאחורי הפיגוע, נכה בהם בעוצמה".