פיצויי ענק לנוסעי טיסת פליי דובאי: הערכות ראשונות

בעקבות האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב, מתברר כי 174 הנוסעים הישראלים שהיו על הסיפון עשויים לזכות בפיצויים משמעותיים ביותר. מומחים בינלאומיים וישראלים לדיני תעופה מעריכים כי כל נוסע צפוי לקבל פיצוי בסדר גודל של כ-250 אלף דולר – גם ללא הוכחת נזק גופני ישיר, כך דווח ב'ידיעות אחרונות'.

עו"ד דבורה שטורמן ממשרד עורכי הדין האמריקאי Motley Rice, המתמחה בליטיגציה תעופתית ואסונות בינלאומיים, מעריכה בריאיון לווינט, על בסיס מקרים דומים בעבר, כי הפיצוי המוערך יעמוד על כ-250 אלף דולר לנוסע. צוות המשרד בוחן את הגשת התביעות במסגרת אמנת מונטריאול, תוך שקלול אפשרות לניהול ההליכים המשפטיים בארצות הברית.

במקביל, מומחה דיני התעופה עו"ד אהוד פאי מציין בשיחה עם ווינט, כי האירוע המטלטל מקים באופן מובהק עילת תביעה וזכות לפיצויים בשיעורים ניכרים בגין נזקי גוף ונפש. "מדובר באירוע טראומטי שמטיבו עלול להותיר השלכות ממושכות", מזהיר עו"ד פאי, תוך הדגשה כי הנזקים עלולים להתגלות ולהחמיר גם זמן רב לאחר הנחיתה.

הדין החל על אירועים מסוג זה מוסדר באמנת מונטריאול, שאומצה בישראל ונכנסה לתוקף ב-2011. האמנה מטילה על חברות התעופה אחריות משמעותית בכל מקרה שבו נוסע נפגע, בתנאי שהאירוע התרחש בתוך כלי הטיס או במהלך הליך העלייה והירידה ממנו.

בתי המשפט בישראל קבעו בפסיקות תקדימיות כי פעולת טרור מוגדרת כ"תאונה" לכל דבר ועניין, וכי המונח "חבלה גופנית" כולל גם נזק נפשי טהור.

אבן הפינה המשפטית בסוגיה זו הונחה בבית המשפט העליון ב-1984, במסגרת "הלכת דדון" נגד חברת איר פראנס. התיק עסק בנוסעים שהיו על הטיסה מנתב"ג לפריז ב-1976, שנחטפה והוסטה לנמל התעופה באנטבה שבאוגנדה. בית המשפט העליון אימץ אז פרשנות רחבה וקבע כי חטיפת מטוס מהווה "תאונה", וכי נזק נפשי לבדו מהווה עילה מספקת לפיצוי. הלכה זו ממשיכה לשמש עוגן מרכזי, ואוזכרה בפסיקה של בית המשפט המחוזי מ-2022.

עם זאת, כפי שמזכיר עו"ד פאי לווינט, הזכאות אינה אוטומטית ומחייבת הוכחה של עצם האירוע, היקף הנזק והקשר הסיבתי הישיר ביניהם. על פי אמנת מונטריאול, סכומי הפיצוי מחושבים לפי "זכויות משיכה מיוחדות" (SDR). בגין נזק שמקורו ב"תאונה", אחריות החברה היא מוחלטת כמעט עד לתקרה של 151,880 SDR, שווה ערך לכ-630 אלף שקל.

ככל שהנזק שיוכח יעלה על סכום זה, הנוסע רשאי לתבוע סכומים גבוהים יותר. במקרה כזה, חברת התעופה תוכל להשתחרר מאחריות מלאה רק אם תוכיח כי הנזק לא נגרם ברשלנותה או באשמתה. בהתאם לסעיף 20 לאמנה, המוביל האווירי פטור מאחריות רק אם יוכיח שנקט בכל האמצעים הדרושים למניעת הנזק, או לחלופין כי הנזק נגרם אך ורק באשמתו או ברשלנותו של צד שלישי.

השאלה המרכזית העומדת כעת על הפרק היא היכן תנוהל תביעת הענק נגד חברת התעופה מאיחוד האמירויות, ומה יהיה היקף הפיצוי הסופי. הקרב המשפטי הצפוי בין הנוסעים לבין פליי דובאי צפוי להיות ממושך ומורכב, כאשר החברה תנסה ככל הנראה להיפטר מאחריות באמצעות הטיעון שהנזק נגרם על ידי צד שלישי.