ראש הממשלה נתניהו והטייס ההודי - צילום: לשכת ראש הממשלה ראש הממשלה נתניהו והטייס ההודי | צילום: צילום: לשכת ראש הממשלה 10 10 0:00 / 7:19

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים במוצאי שבת שיחת טלפון מיוחדת עם קפטן סמית מאצ'האר, הטייס ההודי שמנע אסון כבד בטיסת פליי דובאי לישראל. במהלך השיחה הודה לו ראש הממשלה על מעשיו האמיצים, והעניק לו הזמנה מכובדת במיוחד.

"אתה גיבור עבור ישראל, הודו והעולם כולו", אמר נתניהו לטייס. "אני מזמין אותך להשיא משואה ביום העצמאות הישראלי". ההזמנה מבטאת את תודת העם בישראל לצוות האוויר שהפגין קור רוח ותושייה מול האיום הרצחני בקוקפיט.

במהלך השיחה ביקש ראש הממשלה לשמוע ממקור ראשון על השתלשלות האירועים. "איך הכל התחיל באותו רגע באוויר?", שאל נתניהו. קפטן מאצ'האר חשף פרטים נוספים מרגע האימה בקוקפיט, שבהם נאלץ להיאבק פנים אל פנים מול טייס המשנה העומאני שניסה לחטוף את המטוס. נתניהו לגיבור המטוס: "אתה אריה" בבלי | 30.09.26 "היינו בטוחים שנמות": נוסעי הטיסה בבלי | 30.09.26 כזכור, האירוע התרחש בטיסה מדובאי לישראל, כאשר טייס המשנה העומאני הומאם אל-חמאמי תקף את הקברניט ההודי בסכין והחל לצלול עם המטוס לעבר האדמה. הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, מה שאפשר לארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - להסתער פנימה ולהשתלט על התוקף.

קפטן סמית מאצ'האר, הטייס ההודי שנפצע באירוע

בריאיון שהעניק מאצ'האר לראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, תיאר הקברניט את רגעי האימה: "באותו רגע נלחמתי על החיים שלי. היו לי כל כך הרבה פציעות, שנפלתי. אני כבר 17 שנה מטיס מטוסים, ב-11 השנים האחרונות אני קברניט. אני יודע, גם כשעיניי סגורות, מה קורה במטוס".

הטייס הוסיף: "הרגשתי את המטוס צולל. הבנתי שאם לא אדחף דחיפה אחרונה – כולם ימותו. אז דחפתי את עצמי, פתחתי את הדלת, והנוסעים נכנסו ועזרו". הטייס מאושפז כעת באיחוד האמירויות, כשידו השמאלית מגובסת כולה.

המחווה של ראש הממשלה חותמת שבוע שבו הפך הצוות הבינלאומי של הטיסה, לצד הנוסעים הישראלים האמיצים, למוקד ההתעניינות וההערצה הגלובלית. נשיא המדינה יצחק הרצוג כבר הודיע כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" לארבעת הישראלים שפעלו במהירות ובנחישות.

גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם סרטון אישי בטיקטוק שבו שיבח את יניב חיון, הישראלי מנס ציונה שנטל חלק קריטי בהשתלטות על התוקף. "הוא יכול להיות השרברב שלי. הוא יכול להיות כל מה שהוא רוצה להיות. איזו עבודה הוא עשה. הוא גיבור", אמר טראמפ.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

במקביל, צוות חקירה ישראלי מיוחד הגיע לאיחוד האמירויות לאחר שטייס המשנה העומאני הועבר לשם מסעודיה להמשך חקירה. על פי הנתונים שהתגלו, ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות והנוסעים של הטיסה, אך נחשפו פרטים מדאיגים על מחדל מודיעיני שאפשר את האירוע מלכתחילה.

ההזמנה להדליק משואה בהר הרצל ביום העצמאות צפויה להפוך לסמל בולט של ברית הגבורה בין ישראל, הודו וכל מי שעמד בפרץ מול הטרור.