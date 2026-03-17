הרמז האחרון לקראת תקיפה באיראן? שגרירות ארה"ב בישראל פרסמה הודעה ולפיה עובדי ממשל לא חיוניים ובני משפחותיהם הורשו לצאת מהארץ בשל סיכוני ביטחון | השגריר האקבי בהודעה לעובדי השגרירות: "בלי פאניקה אבל מי שמעוניין לעזוב עדיף שיעשה זאת מוקדם - ייתכן שבקרוב לא יהיו טיסות" (אקטואליה)
שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, מעורר סערה בעולם הערבי לאחר שאמר בריאיון שלישראל יש זכות להשתלט על חלקי ארצות שהובטחו בתנ"ך "ממצרים ועד נהר הפרת", כלשונו | את הדברים אמר האקבי בריאיון לאיש התקשורת האמריקאי האנטי-ישראלי טאקר קרלסון (העולם הערבי)
ברקע הדיווחים באיראן היום בשעות הצהרים, כי החל תרגיל שיגור הטילים, המבוצע ככל הנראה בידי משמרות המהפכה, שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי התייחס לאיום האיראני כלפי ישראל וגם מתח ביקורת קשה על מנהיגי מדינות אירופה | "כנראה שאיראן לא הבינה את המסר המלא של המפציצים שתקפו בפורדו. נראה שהאיראנים מנסים לחפור בור עמוק יותר", אמר האקבי (חדשות)
יונתן פולארד, שריצה 30 שנות מאסר בארה"ב לאחר שהואשם בריגול למען ישראל, נועד עם שגריר ארה"ב בארץ מייק האקבי, כך דווח הבוקר | הפגישה "הפתיעה" כמה גורמים אמריקנים רשמיים, וכמה בכירים בבית הלבן אף "נבהלו" כששמעו עליה (מדיני)
שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, שיגר היום ברכה מיוחדת לעם היהודי בארץ ובתפוצות לקראת השנה החדשה | האקבי כתב: "היום אנו מציינים את חג ראש השנה, אנו יודעים שזו הייתה תקופה קשה עבור העם היהודי, אך אנו מתפללים שהשנה החדשה תביא ברכות מחודשות ותחיית תקווה" | לסיום, ניסה האקבי אפילו לתקוע בשופר | צפו (מדיני)
מנהיגי מדינות ומשרדי חוץ ברחבי העולם הגיבו לפיגוע הנורא מוקדם יותר היום בירושלים, שגבה את חייהם של שישה יהודים השם ייקום דמם | האמירויות, בריטניה, צרפת - ואפילו הרשות הפלסטינית, כולם גינו את המתקפה הנתעבת על אזרחים בלבה של עיר הקודש (מדיני)
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ביקר בכפר הנוצרי הפלסטיני היחיד ברחבי יהודה ושומרון, וגינה אירועי אלימות של קבוצות שוליים בהתנחלויות | השגריר שם דגש בדבריו נגד חילול מקומות "קדושים" , "שיהיה זה כנסייה, בית כנסת או מסגד", כתב האקבי (מדיני)
בעקבות החלטת משרד הפנים הישראלי שלא לתת אשרות כניסה קולקטיביות לארץ לעשרות ארגונים נוצריים, שגריר ארצות הברית בישראל שיגר מכתב חריף לבכירי הממשל בישראל, שבו הוא זועם על הצעד - ומאיים לשלול ויזות לישראלים | לדבריו, "זו אינה מערכת היחסים שמדינת ישראל רוצה לקיים עם שותפתה הטובה על פני כדור הארץ" (מדיני)
בבית המשפט המחוזי בתל אביב מתקיים הבוקר יום העדות של רוה"מ בנימין נתניהו, במסגרת החקירה הנגדית בתיקי האלפים | באופן חריג, שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי יגיע לבית המשפט, כדי להביע תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו (פוליטי, מדיני)
בעקבות כוונה של ממשלת אירלנד להעביר חוק שיהפוך ייבוא סחורות מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן לעבירה פלילית, בכירים בממשל טראמפ שיגרו הלילה מסרים חריפים לאירלנד שלא כדאי לה להעביר את החוק (מדיני)
השגריר האמריקאי מייק האקבי קרא לרשויות, לחקור "בצורה נחושה" את נסיבות מותו של האזרח האמריקני סמוך לכפר סינג'יל | לדבריו: "הוא הגיע לבקר את משפחתו והוכה למוות, יש למצות את הדין עם מעשה הטרור הזה" (בארץ, מדיני)
אחרי שיגור הטיל הערב מתימן, שיורט בדרכו לישראל, שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר איום נגד ציר הרשע - וכתב כי דין תימן כדין טהרן ואיים כי ישראל תכה בתימן בעוצמה | גם שגריר ארה"ב האקבי רמז על רצונה של ארה"ב להגיב "אולי הגיע הזמן שהמפציצים מאיראן יבקרו גם בתימן" (מדיני)
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הציע היום ש"מדינה מוסלמית תספק שטח למדינה פלסטינית", והבהיר כי הוא אינו רואה אפשרות שמדינה פלסטינית אכן תקום בקרוב | "זה לא יקרה בימי חיינו", הוסיף השגריר האמריקני (חדשות)
שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, פרסם הלילה הצהרה ובה תקף שורה של גופי תקשורת, ברקע השלכת בקבוק התבערה לעבר מפגינים בעד החטופים בקולורדו, ורצח עובדי השגרירות הישראלית בוושינגטון | "דיווחים פזיזים ולא אחראים של גופי תקשורת מרכזיים תורמים לאקלים האנטישמי" האשים (בעולם)