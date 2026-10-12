ראש עיר בני ברק הגיש תלונה בבית הדין נגד בכירי גור

חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, הגיש תלונה חריגה בבית הדין בבני ברק בראשות הגאון רבי יהודה סילמן, נגד שני בכירים בחסידות גור שכיהנו עמו בלשכת ראש העיר. על פי התלונה, השניים פעלו להקליט את שיחותיו בלשכה ואף ניסו להפלילו.