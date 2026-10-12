ראש עיר בני ברק הגיש תלונה בבית הדין נגד בכירי גור

ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, הגיש תלונה חריגה בבית הדין בבני ברק בראשות הגאון רבי יהודה סילמן, נגד שני בכירים בחסידות גור שכיהנו עמו בלשכת ראש העיר. על פי התלונה, השניים פעלו להקליט את שיחותיו בלשכה ואף ניסו להפלילו.
ראש העיר התייצב בבית הדין בליווי עורך דינו, והעלה בפני ההרכב הדייני את טענותיו. בית הדין, שבו יושבים הגאון רבי יהודה סילמן, הגאון רבי שלמה רוזנברג והגאון רבי יעקב פרבשטיין, שלח בעקבות התלונה הזמנה לשני הבכירים להתייצב בפניו ולהשיב על הטענות.
בתלונה נטען כי השניים פעלו יחד להקלטת שיחות בלשכת ראש העיר, לכאורה במטרה להפלילו. יודגש כי בשלב זה מדובר בטענות שהועלו בפני בית הדין, ואין בכך כשלעצמו קביעה שהדברים אכן אירעו.
הפרשה מעוררת הדים בזירה הפוליטית והפנים חסידית בבני ברק, לאור מעמדם של המעורבים בחסידות גור. כעת, לאחר פניית בית הדין, צפויה להתברר עמדתם של הבכירים ביחס לטענות שהועלו נגדם.
בית הדין בבני ברק בראשות הגאון רבי יהודה סילמן נחשב לאחד מבתי הדין המרכזיים בעיר, והוא דן בסוגיות הלכתיות ובמחלוקות בין יחידים. בעבר טיפל בית הדין במקרים דומים של מחלוקות פוליטיות וציבוריות בקהילה החרדית.
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