מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר| צילום: מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר
שמחה גדולה התקיימה בבני ברק בנישואי בתו של הגאון רבי ישראל מאיר דרוק שליט"א, ראש ישיבות "תפארת ישראל", עם הבחור החשוב יהושע מלין, מבחירי תלמידי ישיבת "בית מדרש עליון".
בראש המשתתפים עמדו גדולי ישראל וחברי מועצת גדולי התורה: הגאון רבי דב לנדו שליט"א, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א והגאון רבי אליעזר פילץ שליט"א.
מאות ראשי ישיבות ורבנים הגיעו לשמוח עם ראש הישיבה, לצד רבני הישיבות שבהן מלמד הגר"י מאיר דרוק, תלמידי חכמים מופלגים ומאות מתלמידי ובוגרי הישיבות שבאו ליטול חלק בשמחת רבם.
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