בבלי
שמחת בית ראש הישיבה

שמחה גדולה בבני ברק: נישואי בת הגאון רבי ישראל מאיר דרוק

ראשי ישיבות וחברי מועצת גדולי התורה בראש המשתתפים • מאות תלמידי חכמים ובוגרי הישיבות הגיעו לחגוג עם ראש ישיבת "תפארת ישראל" • תיעוד מרשים

מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר| צילום: מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר

שמחה גדולה התקיימה ב בנישואי בתו של הגאון שליט"א, ראש ישיבות "תפארת ישראל", עם הבחור החשוב יהושע מלין, מבחירי תלמידי ישיבת "בית מדרש עליון".

בראש המשתתפים עמדו גדולי ישראל וחברי מועצת גדולי התורה: הגאון רבי דב לנדו שליט"א, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א והגאון רבי אליעזר פילץ שליט"א.

מאות ראשי ישיבות ורבנים הגיעו לשמוח עם ראש הישיבה, לצד רבני הישיבות שבהן מלמד הגר"י מאיר דרוק, תלמידי חכמים מופלגים ומאות מתלמידי ובוגרי הישיבות שבאו ליטול חלק בשמחת רבם.

מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)
מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר (מהשמחה בבני ברק | צילום: שוקי לרר)

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