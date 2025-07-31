הרב ישראל מאיר דרוק הוא ראש ישיבת נתיבות חיים בבית שמש וראש מוסדות תפארת ישראל בירושלים. הרב דרוק, מגדולי תלמידיו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, נחשב לאחד ממנהיגי עולם הישיבות החרדי בישראל, ומוביל מוסדות חינוך תורניים מובילים המכשירים דור אחר דור של תלמידי חכמים. בנו, העסקן הבכיר ר' זאב דרוק, פעיל בקהילה החרדית, והרב דרוק הוא חתנו של הגאון רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוועהיל, אחד מגדולי הדור.

ישיבת תפארת ישראל, שבראשה עומד הרב דרוק, היא אחת הישיבות הוותיקות בעולם הישיבות החרדי. המוסד החל את בשכונת גבעת שאול בירושלים והתפתח לאורך השנים למוסד חינוכי מרכזי המושך תלמידים רבים. לאחרונה, הישיבה עושה עלייה לעיר הקודש ירושלים, כאשר היא פותחת סניף ירושלמי שכבר החל לפעול במתכונת קיבוץ מתחילת זמן חורף. הישיבה צפויה לקיים רישום ולפתוח לקראת זמן אלול הקרוב שיעור א' חדש בירושלים.

ישיבת נתיבות חיים בבית שמש, שאותה מוביל הרב דרוק, מהווה מרכז תורני חשוב באזור בית שמש. הישיבה מתמקדת בלימוד עמוק של התלמוד הבבלי ומקנה לתלמידיה יסודות איתנים בלימוד הגמרא והפוסקים. הרב דרוק ידוע כמחנך מסור ומרצה מבריק, המשקיע את כל כוחותיו בהצלחת תלמידיו ובהעמקת לימוד התורה במוסדותיו.

מוסדות תפארת ישראל כוללים מסגרות חינוכיות שונות, בהם כולל אברכים ענק בשכונת גבעת שאול בירושלים, ישיבה לצעירים משכן ישראל בשכונת גבעת שאול וכן ישיבה לצעירים נתיבות מרדכי - שינדלר בשכונת נווה יעקב בירושלים. רשת הישיבות כוללת גם ישיבת לצעירים במודיעין עילית בשם תורת מרדכי. המוסדות מתאפיינים ברמה גבוהה של לימוד, באווירה תורנית מיוחדת ובדגש על חינוך לערכים תורניים. הרב דרוק מקפיד על שמירת המסורת הישיבתית המסורתית תוך התאמה לצרכי הדור הצעיר.

הקשרים המשפחתיים של הרב דרוק עם גדולי התורה, ובמיוחד עם חותנו הגאון רבי מיכל זילבר מישיבת זוועהיל, מעניקים למוסדותיו משקל נוסף בעולם הישיבות. שיתופי הפעולה בין המוסדות השונים תורמים להעשרת הלימוד ולחיזוק הקשרים בין קהילות תלמידי החכמים השונות.