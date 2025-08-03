מחורבן לגאולה - מסע ארכיאולוגי-היסטורי מרהיב ומרתק: לרגל צום תשעה באב, בו אנו מתאבלים על חורבן הבית, יצא יוסי עבדו למסע מטלטל בין ארבעה בתי הכנסת העתיקים של הרובע היהודי - שנחרבו ונבנו מחדש ומסמלים את עוצמתה של היהדות | במהלך המסע תגלו פינות נסתרות, ממצאים נדירים וסיפורי מצמררים | מיוחד לט' באב (תשעה באב)
אחת הישיבות הוותיקות והנחשבות בבני ברק, עושה עליה לעיר הקודש | הישיבה שכבר החלה לפעול במתכונת קיבוץ - מתחילת זמן חורף, צפויה לקיים רישום ולפתוח לקראת זמן אלול הקרוב שיעור א' חדש | כל הפרטים (עולם הישיבות)