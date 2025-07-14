לומדי
הדף היומי במסכת עבודה זרה דף כ"ו,
עסקו
השבוע בדין ‘מעלין ולא מורידין’ |
מי
הם האנשים שניתן לעזוב אותם לאנחות?
וגריסת
הצנזורה שהוליכה שולל את המדפיסים |
ואת
מי 'ועד ארבע ארצות' דן למיתה?
(יהדות
,
הדף-היומי)
לומדי
הדף היומי במסכת שבועות דף מ"א
– עסקו השבוע בהבדלים בין שובעה מהתורה
לשבועה מדרבנן |
האם גם בית הדין נותן
זכות קידמה לדיני התורה?
והאם כל דין תורה הוא
תמיד מדאורייתא?
| ומדוע דברים מדרבנן
פעמים חביבים יותר?
(יהדות,
הדף-היומי)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף נ"ה
עסקו השבוע בדין המגדף "שבירך"
את ה’ |
האם צריך המגדף להוציא
את שם השם בשפתותיו, ולמה בית הדין היו קורעים בגדיהם? | והסיבה שאדם שראה
עוברי עבירה עליו לחזור בתשובה?
(יהדות,
הדף-היומי)
בדף היומי מסכת סנהדרין דף ל"ג אנו עוסקים בזמנים בהם מותר לדון
דיני ממונות |
מדוע דווקא ביום ולא
בלילה והאם בכוחו של אור הנר להפוך לילה ליום? | חידושו של הסמ"ע
שהשיגו עליו כל האחרונים וכיצד הוא קשור למנהג
ידוע ‘בקידוש לבנה’?
(יהדות,
הדף היומי)