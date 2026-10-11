פוסק הדור יצא נגד הכינוי השגור: "אצלי הם שווים לכולם"

סערה רוחנית במעונו של פוסק הדור, הגאון רבי משה שטרנבוך: במהלך ביקור של הגאון רבי יעקב דוד נאקש, רב קהילת "כתר תורה" במקסיקו, עצר הגר"מ את השיחה בנחרצות כאשר הוזכר הביטוי "בעלי תשובה". פוסק הדור פסק כי תואר זה פסול ומפלה, והדגיש שמי ששב לתורה הוא שווה זכויות לחלוטין. הוא הגדיל להגדיר את הדבקת התווית כ"חוצפה ועזות", והותיר רושם עז על הנוכחים.

היסטוריה בבלארוס: שיעור כללי בראדין לראשונה מאז תרצ"ט

לראשונה מאז סגירת ישיבת ראדין לפני 87 שנים, נשמע שוב קול התורה בהיכל החפץ חיים: חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, מסר שיעור כללי מקיף בסוגיית "יהרג ובל יעבור". המאורע התקיים במסגרת מסע 'דרשו' לחנוכת בית המדרש המשוחזר, לצד מעמד תפילה נורא הוד על ציון החפץ חיים והנחת "ספר הגיבורים" המאגד מאה אלף לומדים.

סערת הקבורה במנהרות: עימותים קשים בערב החג

סערת הקבורה במנהרות הר המנוחות מסעירה את הרחוב החרדי בירושלים ובבית שמש. בעקבות עיכוב קבורה ממושך של נפטר בערב הושענא רבה, שהוביל לתגרת ידיים קשה לאחר דרישת החברא קדישא לקברו במנהרה, התכנסו מאות למחאה. בכינוסים תחת אבטחה כבדה תקף סגן יו"ר הנהלת בד"ץ "העדה החרדית", הרה"ג רבי דוד מנשה רוטשילד, את ראשי החברה קדישא והאשימם בכפייה וב"אחיזת עיניים".

מתקפה חריפה נגד השיעור הפופולרי: "עושים צחוק מהגמרא"

סערה עזה בעולם הלימוד היומי: הקלטה חריפה של ראש ישיבת 'נהרדעא' בארה"ב, הרב יצחק זלמן גיפס, מחוללת הדים לאחר שתקף בחריפות את מגיד השיעור אלי סטפנסקי. בנאומו הגדיר את השיעור כ"סמא דמותא" וטען כי ההמחשות וההצגות עושות צחוק מהגמרא. בסביבתו של סטפנסקי דחו את הדברים מכל וכל, והבהירו כי המטרה היחידה היא לקרב ולחבר אלפי לומדים לתורה.

בשורה לעולם הכשרות: גוף כשרות חדש למדקדקים בשחיטה

התפתחות משמעותית בשוק הכשרות: במשחטת 'עוף ירושלים' הוכרז על הקמת מערך הכשרות והשחיטה 'מהודר', שנועד להציב סטנדרט הלכתי מחמיר במיוחד בשחיטת חבורה. בראש הגוף החדש יעמדו פוסקי ההלכה הבולטים: הגאון רבי אברהם צבי הכהן (גאב"ד 'הוראה כהלכה'), הגאון רבי שמחה רבינוביץ (מחבר 'פסקי תשובות') והגאון רבי שמואל יוסף שטיצברג מבית שמש, אשר יפקחו מקרוב על כל שלבי הייצור.