במעמד חגיגי שנערך במשחטת 'עוף ירושלים' הוקם מערך השחיטה והכשרות 'מהודר', בהשתתפות גדולי הפוסקים ומורי ההוראה. המיזם נועד לעמוד בדרישות ההלכתיות המחמירות ביותר, ולספק לציבור יראי השם עופות ומוצרי בשר בכשרות מוקפדת, כשחיטת חבורה מהודרת הראויה לעלות על שולחנם של חסידים ובני תורה.

בראש גוף הכשרות החדש עומדים שלושה פוסקי הלכה: הגאון רבי אברהם צבי הכהן, גאב"ד 'הוראה כהלכה', שיכהן כגאב"ד גוף הכשרות; הגאון רבי שמחה רבינוביץ, רב קהילת 'משכנות יעקב' רמת שלמה ומחבר סדרת הספרים 'פסקי תשובות'; והגאון רבי שמואל יוסף שטיצברג, רב ומורה הוראה בבית שמש. הרבנים נטלו על עצמם את מערך הפיקוח וההנחיה ההלכתית לכל פרטיה, תוך קביעת קריטריונים מחמירים במיוחד בכל שלבי השחיטה, הבדיקה וההכשרה.

שילוב זה של גדולי הפוסקים יחד עם בעלי הניסיון העשיר בתחום השחיטה מבטיח כי כל עוף יישחט וייבדק על פי כל ההידורים, על ידי צוות שוחטים מאנ"ש ותיקים ומנוסים. במהלך כינוס היסוד עמדו הרבנים מקרוב על שרשרת הייצור ופרסו את יסודות ההשגחה.

הגאון רבי אברהם צבי הכהן הדגיש בדבריו את האחריות החמורה המוטלת על עולם הכשרות והשחיטה בזמננו, והבהיר כי מערך 'מהודר' יפעל תחת עינא פקיחא ובדקדוק הלכתי מלא ללא שום פשרות או קולות מסחריות.

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הגאון רבי שמחה רבינוביץ עמד על החשיבות שבהעמדת שחיטה המושגחת על פי כל החומרות ולכל הדעות והשיטות, באופן המעניק לכל בית יהודי שקט נפשי מוחלט. הגאון רבי שמואל יוסף שטיצברג שליט"א פירט את נהלי ההשגחה בשטח, המבטיחים נוכחות רצופה של תלמידי חכמים מומחים ויראי שמים לאורך כל שעות הפעילות.

מר דני מזרחי, מבעלי 'עוף ירושלים', הבהיר במעמד את המדיניות הייחודית של המפעל: "אנו כבעלי הבית של המשחטה, לא מנהלים את הכשרות ולא מתערבים בנעשה במשחטה. הרבנים הם בעלי הבית הבלעדיים של מערך השחיטה! אנו נכנסים לתמונה רק בשלב השיווק, לאחר שהעופות ארוזים ומוכנים. ישנה הפרדה מוחלטת וברורה בין הצד המסחרי לבין סמכות הכשרות".