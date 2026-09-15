הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2026, והתוצאות מציגות תמונה מעורבת: מחד גיסא, המדד עלה ב-0.7% והגיע לרמה של 105.8 נקודות, אך מאידך גיסא, קצב האינפלציה השנתי נותר יציב על 1.5% ב-12 החודשים האחרונים.
היציבות באינפלציה השנתית נובעת מכך שגם בחודש המקביל אשתקד נרשמה עלייה דומה במדד, כך שההשוואה השנתית לא השתנתה.
בבחינת הסעיפים השונים במדד, התמונה מגוונת: חלק מהמוצרים רשמו עליות מחירים ניכרות, בעוד אחרים דווקא ירדו במחיר.
אלו התייקרו ואלו הוזלו
בין הסעיפים שרשמו עליות בולטות: ירקות טריים התייקרו ב-2.9%, תחבורה עלתה ב-2.7%, תרבות ובידור הוסיפו 2.0%, וסעיף הדיור רשם עלייה של 0.6%.
לעומת זאת, מספר סעיפים רשמו ירידות מחירים: פירות טריים ירדו ב-2.0%, הלבשה ונעליים ירדו ב-0.8%, מחירי המזון פחתו ב-0.5%, וריהוט וציוד לבית ירדו ב-0.3%.
מה קורה בשוק הדירות
בתחום הנדל"ן, הנתונים מראים כי מחירי הדירות עלו ב-0.2% בהשוואה בין עסקאות שבוצעו בחודשים יוני ויולי 2026 לעומת מאי ויוני. אולם בהשוואה שנתית לתקופה המקבילה אשתקד, מדובר בירידה של 1.2%.
בנושא שכר הדירה, שוכרים שחידשו חוזה שכירות קיים שילמו בשנה האחרונה 2.6% יותר בממוצע. שוכרים חדשים, לעומת זאת, התמודדו עם עלייה חדה יותר של 4.4% בממוצע.
באשר לתשומות הבנייה למגורים, המדד ירד בחודש יולי ב-0.1%, אך בבחינה שנתית נרשמה עלייה של 3.5%, בעיקר בשל התייקרות מתמשכת בעלויות שכר העבודה בענף הבנייה.
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