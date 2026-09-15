קניות בסופרמרקט | צילום: שאטרסטוק AI ( צילום: שאטרסטוק AI )

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2026, והתוצאות מציגות תמונה מעורבת: מחד גיסא, המדד עלה ב-0.7% והגיע לרמה של 105.8 נקודות, אך מאידך גיסא, קצב האינפלציה השנתי נותר יציב על 1.5% ב-12 החודשים האחרונים.