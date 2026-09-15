בבלי
מדד המחירים

מה ירד במחירים בחודש החגים? המדד מגלה הפתעות

מדד המחירים לצרכן מציג עלייה של 0.7% באוגוסט • בעוד ירקות והתחבורה התייקרו, מספר סעיפים רשמו ירידות משמעותיות • מה קורה במחירי הדירות והשכירות?

קניות בסופרמרקט | צילום: שאטרסטוק AI (צילום: שאטרסטוק AI)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2026, והתוצאות מציגות תמונה מעורבת: מחד גיסא, המדד עלה ב-0.7% והגיע לרמה של 105.8 נקודות, אך מאידך גיסא, קצב האינפלציה השנתי נותר יציב על 1.5% ב-12 החודשים האחרונים.

היציבות באינפלציה השנתית נובעת מכך שגם בחודש המקביל אשתקד נרשמה עלייה דומה במדד, כך שההשוואה השנתית לא השתנתה.

בבחינת הסעיפים השונים במדד, התמונה מגוונת: חלק מהמוצרים רשמו עליות מחירים ניכרות, בעוד אחרים דווקא ירדו במחיר.

אלו התייקרו ואלו הוזלו

בין הסעיפים שרשמו עליות בולטות: ירקות טריים התייקרו ב-2.9%, תחבורה עלתה ב-2.7%, תרבות ובידור הוסיפו 2.0%, וסעיף הדיור רשם עלייה של 0.6%.

לעומת זאת, מספר סעיפים רשמו ירידות מחירים: פירות טריים ירדו ב-2.0%, הלבשה ונעליים ירדו ב-0.8%, מחירי המזון פחתו ב-0.5%, וריהוט וציוד לבית ירדו ב-0.3%.

מה קורה בשוק הדירות

בתחום הנדל"ן, הנתונים מראים כי מחירי הדירות עלו ב-0.2% בהשוואה בין עסקאות שבוצעו בחודשים יוני ויולי 2026 לעומת מאי ויוני. אולם בהשוואה שנתית לתקופה המקבילה אשתקד, מדובר בירידה של 1.2%.

בנושא שכר הדירה, שוכרים שחידשו חוזה שכירות קיים שילמו בשנה האחרונה 2.6% יותר בממוצע. שוכרים חדשים, לעומת זאת, התמודדו עם עלייה חדה יותר של 4.4% בממוצע.

באשר לתשומות הבנייה למגורים, המדד ירד בחודש יולי ב-0.1%, אך בבחינה שנתית נרשמה עלייה של 3.5%, בעיקר בשל התייקרות מתמשכת בעלויות שכר העבודה בענף הבנייה.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמדד המחירים לצרכןאינפלציהמחירי דירותשכר דירה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות צרכנות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר