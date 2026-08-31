המטבע האיראני ממשיך לרשום ירידות חדות בשוק החופשי, כאשר הדולר האמריקאי נסחר כעת ברמה של כ-2.07 מיליון ריאל. מדובר בהידרדרות דרמטית של כחמישים אחוז בערך המטבע מאז תחילת שנת 2026. עבדולנאסר המתי, נגיד הבנק המרכזי האיראני, הודה בגלוי כי יצוא הנפט של המדינה "נעצר בפועל".

ההידרדרות המהירה בערך השטרות הובילה אזרחים רבים לנסות להמיר את כספם לנכסים בעלי ערך יציב, בעיקר זהב ומטבעות חוץ. בשל הערך הנמוך ביותר של השטרות, רכישת כמות מינימלית של זהב מחייבת כיום העברת ערימות עצומות של מזומנים. במקביל, איחוד האמירויות הערביות הודיעה על הקפאת העברות כספים מול בנקים איראניים.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס למצב והצהיר כי "אנו מאמינים שמבנים כמו ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה וקבוצת BRICS הם כלים יעילים לשבירת מונופול הכוח ולמעבר לסדר בינלאומי צודק יותר". לעומתו, מוחסן רזאי, בכיר במועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, הבהיר כי כל תמיכה של מדינה זרה בסנקציות תוגדר כ"מעשה מלחמה".

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות ניתן לראות סוחר המוכר כמות זעירה של זהב - שמונה גרם בלבד - תמורת ערימות אין-סופיות של שטרות ריאל איראני.