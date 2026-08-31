הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מסר הלילה (בין יום ראשון לשני) הצהרה נחרצת בנוגע למדיניותו כלפי איראן, כשהוא מבהיר כי ארצות הברית לא תרשה למשטר בטהראן להגיע ליכולת גרעינית בשום אופן. בראיון שהעניק לרשת 'פוקס ניוז', הדגיש טראמפ: "איראן היא נותנת החסות המובילה בעולם לטרור. חל איסור מוחלט שיהיה בידיה נשק גרעיני".

הנשיא התייחס למדיניות הלחץ המרבי שהוא מפעיל כנגד המשטר האיראני, ותיאר את עוצמת הפגיעה הכלכלית שהוא גורם לטהראן. לדבריו: "המצור שהטלנו היה יוצא דופן. הפגיעה הכלכלית שאנו מסבים להם חמורה ביותר. אף גורם מעולם לא ספג מכה כזו".

טראמפ הסביר את השיקולים העומדים מאחורי גישתו המחמירה כלפי איראן. "אנשים רבים שואלים אותי: 'האם היית חייב לעשות זאת?' ואני משיב להם: 'האם לדעתכם ראוי שלאיראן יהיה נשק גרעיני?' מדובר בנשק להשמדה המונית. יש להכפיל פי מאה את מה שרואים כיום, וכולם מסכימים שהתשובה היא שלילית".

הנשיא הבהיר כי אינו מחפש הסכמים דיפלומטיים פורמליים, אלא שואף לתוצאות מעשיות בלבד. "בשלב המתאים, או שנצליח או שהם יפעלו. אך אינני זקוק לניצחון פורמלי, אלא לניצחון ממשי. אין לי צורך בחתימה על מסמך", הדגיש.

בנוסף, הטיח הנשיא האמריקאי האשמות חמורות כלפי המשטר האיראני בנוגע ליחסו לאזרחיו. לדבריו, "הם הרגו 52,000 מפגינים נכון למועד שלפני שלושה חודשים. ולצערנו הרב, הוסיפו מספרים משמעותיים ביותר לרשימה זו". טראמפ הוסיף: "אפילו אנשים שאינם מפגינים כלל, הם פורצים לבתיהם, לוקחים אותם ויורים בהם".

הנשיא טראמפ הדגיש את החשיבות האסטרטגית העליונה של מניעת יכולת גרעינית איראנית עבור ישראל ועבור כלל המזרח התיכון. "מדובר באנשים אלימים ורעים ביותר. אילו היה בידיהם נשק גרעיני, ישראל הייתה נעלמת מהעולם", הצהיר.

בהמשך דבריו, טראמפ הוסיף והדגיש את תפקידו המכריע בהגנה על ישראל: "אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת. ככל הנראה לא הייתה קיימת מדינת ישראל, ולא היה מזרח תיכון כפי שאנו מכירים אותו".