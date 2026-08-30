צבא סומלילנד - צילום: משרד ההגנה הלאומי - הרפובליקה של סומאלילנד צבא סומלילנד | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי - הרפובליקה של סומאלילנד 10 10 0:00 / 0:45

ביקורו הממלכתי של נשיא סומלילנד, עבד אלרחמן מוחמד עבדאללהי (אירו), בירושלים ביוני האחרון, היווה אות למדיניות עקבית ואיתנה מול ניסיונות להרחיק את המדינה הקטנה מישראל. על פי דיווחים זרים, הופעלו על הרגייסה, בירת סומלילנד, לחצים משמעותיים מצד מדינות ערביות, בהן קטאר וסעודיה, במטרה לשבור את הקשר הצעיר עם מדינת ישראל.

השתלשלות האירועים החלה בדצמבר 2025, כאשר ישראל הפכה למדינה הראשונה בקרב חברות האו"ם המכירה באופן רשמי בסומלילנד כמדינה עצמאית בעלת ריבונות. ההסכם החשוב, שנחתם בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא אירו, הגיע לשיאו ביוני 2026 עם ביקור ממלכתי שכלל פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים וחתימה על הסכמים אסטרטגיים מקיפים.

סומלילנד ( צילום: משרד ההגנה הלאומי - הרפובליקה של סומאלילנד )

הקשר הגלוי עם ישראל עורר תגובות חריפות במדינות ערב. קטאר, המשמשת תומכת מרכזית של ממשלת סומליה במוגדישו, יצאה בביקורת נוקבת כלפי המהלך וכינתה אותו "תקדים מסוכן". לצדה הצטרפו במהירות סעודיה, טורקיה ומצרים, שהביעו התנגדות לפריצת הדרך הישראלית באזור. "השנאה לישראל חורגת מכל פרופורציה" אריה לוי | 20.08.26 חיילי אל-ג'ולאני קוראים ליהודים: "נזיל את דמכם לנהרות" אליהו לוי | 19.08.26 1 על פי הדיווחים שפורסמו במקורות זרים, הופעל מאחורי הקלעים מערך לחצים נרחב על הרגייסה, בניסיון להקפיא או לבטל את מערכת היחסים הצעירה עם ירושלים. משלחת קטארית בכירה הציעה, לפי הדיווחים, חבילות מימון נרחבות לביטחון ולתשתיות בתמורה לניתוק הקשר עם ישראל. עם זאת, נשיא סומלילנד עמד בתוקף על עמדתו. הוא דחה את הלחצים והבהיר למתווכים כי היחסים עם ישראל מהווים החלטה לאומית סופית שאינה ניתנת למשא ומתן. המסר שהועבר מהרגייסה היה ברור: ריבונות לאומית אינה נרכשת בכסף, גם לא בסכומים גבוהים. העמידה הזו באה לידי ביטוי בטקס קבלת הפנים הרשמי שנערך במעון הנשיא בירושלים. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל קיבלו את נשיא סומלילנד ורעייתו פארדוסה מוחמד רובלה בטקס חגיגי, ולאחר מכן קיימו שני הנשיאים פגישה מדינית שבסיומה מסרו הצהרות לתקשורת.

השגריר הראשון מגיש את כתב האמנה לנשיא ( צילום: קובי גדעון / לע"מ )

בחודש פברואר האחרון התקבל שגריר סומלילנד הראשון בישראל, ד"ר מוחמד האג'י, במעון הנשיא והגיש את כתב האמנתו לנשיא הרצוג. השגריר הודיע אז כי נשיא סומלילנד צפוי להגיע בקרוב לביקור רשמי בישראל, והדגיש כי מדובר בשותפות אסטרטגית המקיפה תחומים מגוונים.

השגריר האג'י פירט בעבר כי שיתוף הפעולה בין המדינות יכלול תחומי ביטחון, אנרגיה, מדע וחקלאות. לדבריו, תושבי סומלילנד מעריכים מאוד את העובדה שישראל הייתה חלוצה בהכרה בהם, הן בשנת 1960 והן כעת.

המשמעות האסטרטגית של מיקומה של סומלילנד היא רבה. המדינה שוכנת על חופי מפרץ עדן ומצר באב אל-מנדב – נתיב ימי קריטי המאוים באופן תדיר על ידי הטרור החות'י בתימן. עבור ישראל, מדובר בנוכחות אסטרטגית מול איומי ים סוף, ועבור סומלילנד – מדובר בהכרה בינלאומית בעלת חשיבות קיומית.

הברית בין ישראל לסומלילנד ממשיכה ליצור השפעה גיאופוליטית משמעותית. בעוד מעצמות אזוריות משקיעות משאבים רבים ומפעילות לחצים במטרה לבודד את ישראל, מתברר שישנה מדינה, היושבת על נקודה אסטרטגית קריטית, שמסרבת להיכנע לפיתויים כספיים.

לרגל חגיגות העצמאות ה-35 של סומלילנד, שנחגגו במצעד צבאי מרשים בבירה הרגייסה, קיבל נשיא המדינה מחווה סמלית: מנורה יהודית מסורתית שהוענקה לו על ידי המשלחת הישראלית. הנשיא שיתף כי קיים שיחת טלפון עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שבירך אותו ואת עמו לרגל יום העצמאות.

מצעד צבאי לרגל יום העצמאות של סומלינד - צילום: רשתות חברתיות מצעד צבאי לרגל יום העצמאות של סומלינד | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23

הברית הזו מוכיחה כי בעולם הגיאופוליטיקה המורכב של המזרח התיכון, ישנו עדיין מקום לעקרונות ולריבונות אמיתית – גם כאשר הפיתויים הכספיים משמעותיים, וגם כאשר הלחצים כבדים.