( צילום: Arie Leib Abrams/Flash90 )

העיתונאי הימני הבכיר עמית סגל פרסם היום (שישי) מאמר ביקורת חריף במיוחד כנגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. במאמר, שעורר גלי תגובות ברשתות החברתיות, טען סגל כי "ממשלה נוספת עם איתמר בן גביר בתפקיד משמעותי תהיה אסון כבד למדינה".

סגל, המוכר כאחד הפרשנים הימניים המובילים בתקשורת הישראלית, פתח את דבריו בהתייחסות לסקר שפורסם לאחרונה על ידי שמואל רוזנר ו"המדד". על פי הסקר, מפלגת "עוצמה יהודית" מובילה בקטגוריית "התמודדות עם הפשיעה והביטחון האישי" - למרות שבמשמרתו של בן גביר כשר לביטחון לאומי, "שיעור הרצח זינק, משפחות הפשע מחלקות ביניהן אזורי השפעה, וארצות הברית מפרסמת אזהרת מסע על רקע הפשע המאורגן בארץ". "הנה הדגמה לתחום שבו בן גביר משאיר אבק לכל מתחריו - שיווק", כתב סגל. "כן, היו לו הישגים, וכן - הוא הרע דרמטית את תנאי המחבלים בבתי הסוהר וחילק נשק לציבור כדי שיגן על עצמו וכל הכבוד לו על זה. אבל רק בעולם שבו מה שאומרים עליך חשוב ממה שעשית אפשר להצטייר כמר משילות אחרי כהונה כזו". העיתונאי הימני הדגיש כי למרות הביקורת, הוא אינו מזלזל בכוחו הפוליטי של בן גביר: "הוא היחיד מבין כל מרכיבי הקואליציה שהסקרים חוזים לו זינוק ולא מפלה. אם יורשה לי להעריך, הסקרים עוד ממעיטים בכוחו". גופה נמצאה ביער שוויץ ליד טבריה משה כץ | 20.08.26 ציר קהיר-אנקרה: בונקרים סודיים מתחת לאף של צה"ל יהודה גליקמן | 20.08.26 "נזק אסטרטגי ארוך טווח" אולם דווקא בשל כוחו הפוליטי הגובר, כך סגל, "ממשלה נוספת עם איתמר בן גביר בתפקיד משמעותי תהיה אסון כבד למדינה". לטענתו, "ארבע שנות הרעשה ארטילרית בלתי פוסקת שעניינה השגת רווח פוליטי קצר טווח כלפי פנים הסבו נזק אסטרטגי ארוך טווח כלפי חוץ". סגל הוסיף כי "גדולי ידידינו במפלגות הימין בעולם מתקשים להבין מדוע ישראל העניקה לאדם כזה את מפתחות ממשלתה בזמן כזה. אין קהילה יהודית שהגעתי אליה בארצות הברית, אורתודוקסית וימנית ככל שתהיה, שלא נשמע בה הקושי להגן על ממשלת ישראל שבן גביר הוא חבר בה".

השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

העיתונאי הימני מסר כי "הוא סלב בקנה מידה עולמי, ולא לטובה. נוכחותו במוקדי קבלת ההחלטות היא פיגוע יומיומי לעמדת ישראל בעולם. אין ראיון של נתניהו, גם בערוצים הימניים ביותר, שבו הוא לא נשאל עליו".

"החרם על נתניהו הוביל לכהניסטים"

סגל ניסה להסביר כיצד הגיעה ישראל למצב הנוכחי: "הגענו עד הלום בגלל החרם על נתניהו. ב-2019, עם התגבשות כתב האישום נגד נתניהו, הפכו הבחירות ממאבק פוליטי למלחמת דת. נכונותו של המרכז-שמאל להישען על הערבים הובילה את נתניהו מפסילה של מפלגת הכהניסטים לתיאום מהלכים איתה".

לדבריו, "תנועת המטוטלת הזו החריפה כאשר קמה ב-2021 ממשלת השינוי בתמיכת רע"מ. היא ורק היא זו שהזניקה את סמוטריץ' ובן גביר ל-14 מנדטים". סגל הזהיר כי "כעת המטוטלת עושה את הדרך ההפוכה, ולפי רוב הסקרים היא תסתיים בממשלת מיעוט מרכז-שמאל בחסדי הערבים".

העיתונאי הימני סיים את דבריו בביקורת על הקיטוב הפוליטי: "אפשר להילחם בתומכי הטרור ששטים לעזה, ואפשר במקום זאת לעשות סיבוב דאווין מתלהם בקרב העצורים שיגרום אפילו לידידות כמו צ׳כיה ואוסטריה להזדעזע ולדרוש הסברים. אפשר לחוקק חוק עונש מוות אפקטיבי למחבלים, ואפשר לחוקק מילים ריקות, אבל ללכת עם חבל תליה מוזהב על החליפה?!".

"העובדה שכל אדם סביר שמתעורר באירופה או בארה״ב ורואה את התמונה הזו מסיק שיש כאן עסק עם פשיסט צמא דם. מי עוד מקבל ליום ההולדת עוגה עם חבל תליה מסוכר? מי עוד קישט את הסלון שלו בתמונה של רוצח המונים נתעב, ברוך גולדשטיין, שהילדים ייראו כל בוקר בדרך למטבח עם הקורנפלקס? ולא, זה לא בגלל שגולדשטיין רופא. אם זו הסיבה, למה לא ציור שמן של הגינקולוג אחמד טיבי?"