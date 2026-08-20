לאחר שעות של שיבושים חמורים בנמל התעופה בן גוריון, החל המצב להיכנס לסדרם. על פי הודעה רשמית, העובדים שבו לתפקידם, והנהלת הנמל מתכננת להגדיל את מספר העובדים במשמרות על מנת לתת מענה מלא לצרכים התפעוליים. הפעילות בשדה התעופה חוזרת לשגרה באופן הדרגתי.

העיתונאי עמית סגל מסר כי יו"ר ההסתדרות, ארגנון בר דוד, הביע הפתעה מהמהומה שנוצרה. על פי הדיווח, בר דוד פנה לפנחס עידן, יו"ר ועד העובדים של רשות שדות התעופה, רק לאחר שהתפתחו השיבושים. "שלחתי לו הודעה ״אחי מה קורה? זה נכון?״", סיפר בר דוד, והוסיף כי "ההתערבות שלנו החזירה את הסדר".