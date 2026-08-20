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שיבושים בנתב"ג

הכאוס הגדול בנתב"ג - "שלחתי לו הודעה, אחי, זה נכון?"

יו"ר ההסתדרות ארגנון בר דוד גילה כי פנה ליו"ר ועד העובדים ברשות שדות התעופה לברר את מקור השיבושים • העובדים חזרו לעבודה והפעילות מתחדשת בהדרגה • דיווחים: טיסות רבות צפויות להמריא ללא מזוודות

פנחס עידן (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

לאחר שעות של שיבושים חמורים בנמל התעופה בן גוריון, החל המצב להיכנס לסדרם. על פי הודעה רשמית, העובדים שבו לתפקידם, והנהלת הנמל מתכננת להגדיל את מספר העובדים במשמרות על מנת לתת מענה מלא לצרכים התפעוליים. הפעילות בשדה התעופה חוזרת לשגרה באופן הדרגתי.

העיתונאי עמית סגל מסר כי יו"ר ההסתדרות, ארגנון בר דוד, הביע הפתעה מהמהומה שנוצרה. על פי הדיווח, בר דוד פנה לפנחס עידן, יו"ר ועד העובדים של רשות שדות התעופה, רק לאחר שהתפתחו השיבושים. "שלחתי לו הודעה ״אחי מה קורה? זה נכון?״", סיפר בר דוד, והוסיף כי "ההתערבות שלנו החזירה את הסדר".

נתב"גרשות שדות התעופהההסתדרותארגנון בר דוד

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