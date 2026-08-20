פינוי בגוש עציון ( צילום: באדיבות )

משבר חינוכי קשה פקד השבוע את תלמוד התורה בגוש עציון, כאשר כמאה תלמידים הגיעו לפתיחת שנת הלימודים ומצאו עצמם ללא כיתות לימוד. ברקע המשבר: פינוי שבוצע בשעות הלילה המאוחרות על ידי המועצה האזורית גוש עציון, שהוציאה את כל ציוד החינוך מהמבנה שבו שוכן המוסד. המהלך הצית מחלוקת חריפה בין הנהלת המוסד לבין המועצה.

הנהלת תלמוד התורה מתארת מצב של משבר שנכפה עליהם ללא מתן פתרון חלופי. "המועצה פינתה בשעות הלילה את כיתות הלימוד של מאה ילדים, אותן כיתות שהיא עצמה הקצתה להם לפני שנה בלבד, וזאת מבלי להציע כל חלופה ממשית", נמסר מהנהלת המוסד.

דוד גודינגר, מנהל הת"ת - צילום: באדיבות דוד גודינגר, מנהל הת"ת | צילום: צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 3:17

תיאור הפינוי שמוסרת הנהלת תלמוד התורה מצביע על נסיבות דרמטיות. לפי הדברים, עוד אתמול בשעה 19:00 התקיימה פגישה שבה הושמעו דרישות להתפנות מהמקום, בצירוף איומים שונים. לאחר שמנהל המוסד עזב את המקום בשעה 23:30 בלילה, הגיעו נציגי המועצה ופינו את כל הציוד, כך לפי הטענה. עפה מהעבודה בצעקות: המלצרית תקבל פיצוי של עשרות אלפים יהודה פנחסי | 18.08.26 תרגיל מלוכלך: העירייה נכשלה בהפלת חוב על יורש תמים יהודה פנחסי | 19.08.26 "המהלך בוצע בחשכת לילה", מספר גורם בהנהלה. "לאחר שיצאנו מהמקום בשעות הלילה המאוחרות, הם הגיעו ופינו את כל הציוד. כשהתלמידים הגיעו בבוקר, הם מצאו כיתות ריקות לחלוטין". הנהלת המוסד מעלה טענות חמורות כלפי המועצה האזורית. לדבריהם, המועצה מתנערת מאחריות כלפי תושביה בטענה שמדובר במוסד "פטור", ולכן אין לה חובה לדאוג לו – גישה שלטענתם שונה מזו של רשויות אחרות הנושאות באחריות לכלל תושביהן. "הנהלת תלמוד התורה ערכה בדיקה יסודית והציעה מספר רב של אפשרויות חלופיות ביישובים שונים ברחבי הגוש", נטען מטעם ההנהלה, "אולם המועצה דחתה שוב ושוב כל הצעה שהועלתה". במיוחד מודגשת הטענה בנוגע להצעה ביישוב בת עין: "הטענה של המועצה לפיה הוקצה שטח בבת עין הוכחשה באופן נחרץ על ידי ועד היישוב, המתנגד לכך בתוקף מחשש לפגיעה בבית הספר המקומי שם".

נח דוידוביץ, ועד הורים - צילום: באדיבות נח דוידוביץ, ועד הורים | צילום: צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 1:53

במועצה האזורית גוש עציון דחו את הטענות בתוקף והציגו גרסה שונה לחלוטין למתרחש.

"החינוך בגוש עציון מגוון ורב־גוני, והמועצה נושאת באחריות לכלל בתי הספר", נמסר בתגובת המועצה. "יחד עם זאת, תלמוד תורה חינוך באמונה הוא מוסד 'פטור', והאחריות למציאת מבנה מוטלת על העמותה המנהלת את המוסד".

לדברי המועצה, "לפנים משורת הדין, המועצה האזורית גוש עציון הקצתה לתלמוד התורה לשנה אחת בלבד – שנת תשפ"ו – מתחם בתוך בית ספר רשמי. היה ברור להנהלת תלמוד התורה שמדובר בהקצאה לשנה אחת בלבד, ושעליהם למצוא מקום חדש לשנת הלימודים תשפ"ז".

גוש עציון ( צילום: פלאש 90 )

עוד נמסר מהמועצה: "יתרה מזאת, המועצה הקצתה והציעה במהלך חודש ניסן שטח בשטח של כארבעה דונם באחד מיישובי הגוש, אולם הנהלת תלמוד התורה סירבה לעבור למקום זה".

בנוגע לפינוי עצמו נאמר מהמועצה: "לאחר פניות רבות לפינוי המקום, שלא נענו על ידי הנהלת המוסד, הוצא הציוד ונשמר במכולה ייעודית למטרה זו".

לסיום הבהירה המועצה: "המועצה עדיין מציעה את השטח שיועד למוסד, ואגף החינוך מוכן לסייע באיתור מיקום מתאים לשנת הלימודים תשפ"ז".

כך או כך, כמאה תלמידים מצאו עצמם השבוע במציאות של אי־ודאות חינוכית, בעוד שני הצדדים ממשיכים להאשים זה את זה באחריות למשבר הקשה.