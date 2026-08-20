גופה נמצאה ביער שוויץ ליד טבריה

בשעות האחרונות (יום חמישי) התקבל דיווח על איתור גופת נפטר בשטח יער שוויץ הסמוך לעיר טבריה. בעקבות הדיווח הוזעקו לאזור כוחות חירום והצלה, ובהם מתנדבי זק"א ממחוז הצפון, המסייעים לכוחות הביטחון תוך שמירה קפדנית על כבוד המת ז"ל.

בשלב הנוכחי טרם התבררו נסיבות הפטירה, וחוקרי המשטרה פתחו בפעולות לברור זהות הנפטר. במסגרת החקירה נבדקת, בין השאר, האפשרות שמדובר באחד מהנעדרים שדיווחים עליהם התקבלו באזור הצפון בתקופה האחרונה. פרטים נוספים צפויים להתפרסם בהמשך, בהתאם להתקדמות החקירה ולאימות הממצאים.

לאחר קבלת הדיווח במוקדי החירום, הגיעו צוותי רפואה וכוחות משטרה למקום המבודד בתוך היער. האזור נסגר מיד בפני מטיילים וציבור, על מנת לאפשר לחוקרי מז"פ ולבלשי המשטרה לאסוף ראיות ולבצע בדיקות מבלי שהממצאים ייפגעו.

השטח שבו אותרה הגופה מאופיין בתנאי שטח מורכבים ובצמחייה סבוכה, דבר שהצריך היערכות מיוחדת מצד כוחות ההצלה. מתנדבי זק"א מחוז צפון פועלים במקום במסירות רבה ומסייעים לכוחות הביטחון בפעולות הנדרשות, תוך הקפדה מרבית על כבוד הנפטר בהתאם להלכה.

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במקביל לפעילות בשטח, בוחנים חוקרי המשטרה את רשימת הנעדרים העדכנית במחוז הצפון. הבדיקה מתמקדת בניסיון להתאים בין מאפיינים ראשוניים של חפצים או לבוש שנמצאו בזירה לבין פרטיהם של תושבים שדווחו כנעדרים בשבועות או בחודשים האחרונים.

חוקרי המשטרה מדגישים כי בשלב זה נבדקים כל הכיוונים האפשריים, וטרם נקבע האם מדובר באירוע על רקע פלילי, רפואי או נסיבות אחרות. הודעה רשמית בדבר זהות הנפטר ז"ל ונסיבות פטירתו תימסר על ידי המשטרה רק לאחר השלמת הבדיקות הפורנזיות ועדכון בני המשפחה.