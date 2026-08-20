בשורה משמחת הגיעה הבוקר (יום חמישי) מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם: הקטן בן הארבע שנפצע באורח אנוש באירוע הדקירה הקשה בבית שמש, שוחרר הבוקר לביתו לאחר מספר ימים בהם טופל בטיפול נמרץ.

האירוע הטראגי התרחש בשבוע שעבר ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש. באותו אירוע נהרג בן דודו של הקטן, הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן השבע. הקטן שנפצע עבר ניתוח מורכב מיד עם הגעתו לבית החולים, ומאז זכה לטיפול מסור מצוותים רפואיים במחלקת הטיפול הנמרץ לילדים.

דיווח על שיפור ניכר

פרופ' דן ארבל, מנהל המחלקה לכירורגיה של ילדים בהדסה עין כרם, ופרופ' ניר הירשהורן, מנהל יחידת ניתוחי ראש וצוואר מורכבים בהדסה, מסרו כי הקטן נותח בערב הגעתו לבית החולים. לדבריהם: "ניכר שיפור משמעותי במצבו לאחר מספר ימי טיפול על ידי הצוותים ביחידת טיפול נמרץ ילדים ובמחלקה הכירורגית לילדים".

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על פי ההודעה ממרכז הרפואי, הקטן ימשיך במעקב רפואי במרפאות בית החולים עד אשר יחלים לחלוטין. המשפחה, שעברה ימים קשים של חרדה ודאגה עצומה, מלווה את הילד בשובו הביתה בתקווה גדולה להחלמה מהירה ושלמה.

פרטי האירוע הקשה

האירוע המזעזע התרחש בשעות אחר הצהריים, כאשר אב המשפחה שב לביתו וגילה את שני הילדים - בני הדודים בני הארבע והשבע - פצועים בחצר הבית ליד בריכה מתנפחת. האם יצאה לקניות לקראת חגיגת יום הולדת של אחד הילדים, ונער בן 15, קרוב משפחה שנשאר לשמור על הילדים, היה עד לאירוע הקשה.

צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום נתקלו בתמונה קשה ביותר. הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן השבע נפטר מפצעיו בבית החולים הדסה עין כרם. בן דודו בן הארבע פונה במצב קשה לניתוח דחוף, ולאחר ימים של טיפול נמרץ זכה ברוך השם להשתחרר הבוקר לביתו.