הזירה המזוויעה ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

יממה לאחר האירוע הקשה בבית שמש, שבו נפטר הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן השבע, חזר להכרה בן דודו בן הארבע שנפגע באורח אנוש באותו מעשה דקירה. הילד עבר ניתוח מורכב במהלך הלילה, ובהתעוררו תיאר בפני בני משפחתו את רגעי האימה שחווה.

"הוא נתן לי בעיטה עם מלא דם", אמר הילד הקטן, כשמילותיו המעטות משקפות את האכזריות שהתרחשה בחצר הבית במהלך חגיגת יום הולדת משפחתית. כך דווח היום באתר Ynet. פרופ' דן ארבל, מנהל המחלקה לכירורגיה של ילדים בבית החולים הדסה, שניתח את הילד יחד עם צוות רפואי מורחב, מסר כי הילד מתאושש כראוי. מצבו הוגדר כבינוני ויציב, והמשפחה נמצאת לצידו בעת שהיא מתמודדת עם השכול הכבד. המשטרה מסרה היום כי מעצרו של החשוד ברצח הוארך. "חקירת אירוע החשד לרצח שאירע אתמול בבית שמש ממשיכה להתנהל על ידי חוקרי ימ"ר ירושלים, לאחר שבפעילות מהירה של שוטרי תחנת בית שמש נעצר אתמול חשוד", נמסר מהמשטרה. שישה חשודים במעצר בפרשת מות אלדר דיין ז"ל בבלי | 09:05 אחרי ספירת 100% מהקולות: רשימת הליכוד לכנסת ה-26 דוד קליין | 10:42 בית המשפט השלום בירושלים נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום 25.08.26. יצוין כי פרטי החקירה וכל פרט העלול לזהות את החשוד אסורים בפרסום בהתאם לצו בית המשפט, שיהיה בתוקף עד ה-21.08.26 בשעה 10:00. "זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש" האירוע הקשה התרחש אתמול בשעות אחר הצהריים ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש. שני הילדים, בני דודים בני 4 ו-7, נפגעו באירוע דקירה כאשר שכן בן 25 פרץ לחצר הבית ותקף אותם. הלל מרדכי דדון ז"ל נפטר מפצעיו בבית החולים, בעוד בן דודו עבר ניתוח מציל חיים. על פי הדיווחים, אב המשפחה שב לביתו ומצא את שני הילדים פצועים ליד בריכה מתנפחת בחצר. האם יצאה לקניות לקראת חגיגת יום הולדת של אחד הילדים, ונער בן 15, קרוב משפחה ששמר על הילדים, היה עד למעשה. המשטרה עצרה את השכן בן ה-25 בחשד לביצוע המעשה, והחשד הוא שהמניע למעשה הוא סכסוך קודם שהתגלע בין שתי המשפחות. באתר Ynet צוטט קרוב משפחה שאמר בכאב: "זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש על הגב ולהתרגש מהחברים. הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים. מה הוא ראה ברגעים האחרונים שלו?". הוא הוסיף: "איזה רוע בעולם מעז לגעת בילד טהור שלא עשה רע לאיש? הלב מרוסק לרסיסים".

הזירה בבית שמש ( צילום: מד"א )

"שמחת חיים מיוחדת, אהבה בלתי נגמרת"

אביו של הלל ז"ל, עמוס, ספד הבוקר לבנו בדמעות, וגולל את דמותו המיוחדת של הילד שהיה אמור לעלות בעוד שבועיים בלבד לכיתה ב'. "הלל כמו שמו – הלל. כל מה שאני אוסיף אני אגרע. שמחת חיים מיוחדת, אהבה בלתי נגמרת. ילד חרוץ, מצטיין בבית הספר", אמר האב השכול, כך על פי הדיווח.

האב סיפר על השקידה והכישרונות של בנו: "הוא הצטיין בחוג הכדורגל והיה אומר לי: 'אבא, אני אהיה שחקן טוב'. אמרתי לו שזו לא השאיפה, אבל אם אתה אוהב את זה, אתה תהיה הכי טוב. התפילות שלו זה היה משהו לא רגיל. עשיתי לו מבחן לקרוא בארמית והוא הצליח לקרוא, הוא ידע לקרוא את זה. היו חברים בלי סוף".

האב שחזר את השעות האחרונות שלפני האסון: "הוא הלך לבן דודו ושעה לפני הם צולמו במים, שמחים ומאושרים. אני מקווה שאהיה חזק. כל הכוח שלי נשאב ממנו, כי הייתה לנו אהבה של אבא ובן, משהו לא רגיל. הוא הרעיף אהבה. רק חיוך שלא ירד. שבע שנים וחצי קיבלתי מתנה, אתמול נגמר התיקון".

פעילות מואצת לשחרור הגופה

במקביל, בעקבות פעילות מואצת של המחלקה המשפטית של ארגון זק"א, שוחררה גופת הילד הלל מרדכי דדון ז"ל לקבורה. לאחר העברת הגופה למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, פעלו נציגי המחלקה המשפטית של זק"א בשיתוף הגאון הרב אשר לנדאו שליט"א, רב המכון לרפואה משפטית, לצמצום הפגיעה בכבוד המת.

במהלך הפעילות המואצת מול כלל הגורמים, סוכם על ביצוע בדיקה מינימלית הנדרשת לצורך השלמת ההליך המשפטי בלבד. הבדיקה בוצעה תחת פיקוחו ההדוק של הרב לנדאו שליט"א, ועם סיומה שוחררה הגופה לקבורה. יוסף חיים האוזי, סגן מפקד זק"א בית שמש, יצא באמבולנס זק"א מהמכון הלאומי לרפואה משפטית עם גופת הילד והעבירה להמשך סידורי הקבורה.

מיכאל גוטווין, מנהל המחלקה המשפטית של זק"א, הסביר: "לאור הניסיון רב השנים של המחלקה המשפטית בטיפול באירועי רצח מהסוג הזה, ובמטרה להימנע ככל הניתן מגרירת המשפחה לדיונים ממושכים, פעלנו ברגישות מרבית מול כלל הגורמים".

הלל מרדכי דדון ז"ל יובא למנוחות היום בשעה 16:00 בבית העלמין בבית שמש, כשהוא מותיר אחריו משפחה מדממת וקהילה שלמה המתפללת לרפואתו המהירה של בן הדוד הקטן. החשוד בן ה-25 הובא להארכת מעצר בבית המשפט בירושלים, והמשטרה ממשיכה בחקירה של נסיבות האירוע.