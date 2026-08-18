הפריימריז בליכוד ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

לאחר השלמת ספירת הקולות בפריימריז של תנועת הליכוד ופרסום התוצאות הסופיות, החלו היום (יום ג') להתפרסם תגובות מכל הגורמים המעורבים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע שביעות רצון מהתוצאות, בעוד שהזוכים חגגו את הישגיהם ומי שלא הצליחו סיכמו את מערכת הבחירות.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו "מרוצה מאוד מתוצאות הפריימריז" ומברך את הנבחרים. במפלגה ציינו כי הרשימה שנבחרה משקפת "התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה", וכי השריונים שימנה ראש הממשלה צפויים לחזק את הרשימה. בהודעה שפורסמה נכללה גם התייחסות לדילים שנרקמו במהלך הפריימריז: "ראש הממשלה נתניהו מודה למתפקדות ומתפקדי הליכוד שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים". נתניהו גם הודה למועמדים שלא הצליחו להיבחר והבהיר כי בכוונתו לשלבם בעשייה לקראת הבחירות הכלליות. השר אלי כהן, שזכה במקום הראשון בפריימריז עם למעלה מ-46 אלף קולות, הודה לעשרות אלפי המתפקדים שהשתתפו בהצבעה. "תודה ענקית לכל אחד ואחת מ-76,000 מתפקדי ומתפקדות הליכוד שיצאו היום להצביע. תודה רבה על התמיכה, זה מחמם את הלב", כתב השר כהן. הבית ריק ממצביעים: המפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה וכבר פוסלת את כולם דוד קליין | 14.08.26 2 מפלגה חרדית נוספת בדרך? 'צבע שחור' עשויה להתמודד בבחירות דוד קליין | 16.08.26 בהמשך דבריו הוסיף: "עכשיו מגיעה המשימה החשובה באמת - לעבוד קשה כדי להצליח בבחירות, ולהקים ממשלה לאומית חזקה בהנהגת מפלגת הליכוד ובהנהגת ראש הממשלה נתניהו". יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שזכה במקום השני, מסר: "תודה מעומק הלב לחברות ולחברי תנועת הליכוד על הבעת אמון סוחפת ומרגשת ביותר". אוחנה הוסיף: "שליחות חיי להשמיע את קולכם ולפעול כדי להגשים את המדיניות שלנו: שלטון של העם, בידי העם ולמען העם". שר המשפטים יריב לוין, שזכה במקום השלישי, ראה בתוצאה הבעת אמון גם במהלך המשפטי שהוא מוביל. "אני מודה לכל אחת ואחד מחברי תנועת הליכוד שנתנו בי את אמונם. זו הבעת אמון לא רק בי אישית, אלא בראש ובראשונה בדרך אותה אני מוביל. ציבור עצום דורש את השלמת הרפורמה המשפטטית", כתב.

תיעוד הפריימריז בליכוד ( צילום: חיים גולדברג, לירון מולדובן, אבשלום ששוני, שרון לייבל/FLASH90 )

השר יואב קיש הבהיר את כוונותיו לקדנציה הבאה במידה והליכוד ירכיב את הממשלה הבאה. "בקדנציה הבאה, לאחר שננצח, בכוונתי לבקש מראש הממשלה נתניהו להמשיך בתפקידי כשר החינוך, כדי להמשיך ולהשלים את המהלכים הגדולים שהובלתי למען עתיד ילדי ישראל", כתב השר קיש.

השר מיקי זוהר, שרשם עלייה משמעותית והגיע למקום השביעי, כתב: "בזכות השם יתברך נבחרתי למקום ה-7 ברשימת הליכוד בפריימריז. זה הישג עצום וזכות גדולה מאוד עבורי". זוהר הודה למתפקדים: "תודה ענקית מכל הלב לחבריי בתנועת הליכוד על התמיכה המדהימה, זה מרגש אותי מאוד".

חבר הכנסת משה סעדה, שהגיע למקום ה-11 בפריימריז, הודה ל-27,588 חברי הליכוד שהצביעו עבורו. "ההישג המשמעותי הזה - מקום 11, בהתמודדות הראשונה שלי בפריימריז - הוא קודם כל שלכם ושל המתנדבים שפעלו עבורי במסירות", כתב. "אמשיך להילחם למענכם, במקצועיות ובנחישות".

חבר הכנסת בועז ביסמוט, שעקף בקלפי האחרונה את דוד ביטן בפער של 16 קולות בלבד, חגג את העלייה המשמעותית שלו לעומת הפריימריז הקודמים. "בזכותכם עשינו קפיצה מדרגה משמעותית", כתב. "אני מעריך את האמון העצום הזה, ומתחייב להמשיך לשרת אתכם בגאווה ובמסירות".

תיעוד הפריימריז בליכוד ( צילום: חיים גולדברג, לירון מולדובן, אבשלום ששוני, שרון לייבל/FLASH90 )

חברת הכנסת טלי גוטליב, שסיימה במקום ה-12 ברשימה, טענה כי גורמים בסביבת ראש הממשלה פעלו להחלישה. "גם אם סביבת רה"מ ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי. בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר", כתבה.

בהמשך, בריאיון לערוץ 14, כבר סימנה את היעד הבא והצהירה: "נתניהו יעשה שגיאה חמורה אם לא ימנה אותי לשרת המשפטים".

השר שלמה קרעי טען כי גורמים שונים ניסו לפגוע בו במהלך הקמפיין: "תדרוכים והשמצות מימין ומשמאל מטעם גורמים אינטרסנטים שלא אהבו את פתיחת שוק התקשורת לתחרות, נתנו מכה קלה בכנף אבל לא הזיזו את מתפקדי הליכוד".

בצד המפסידים, חבר הכנסת חנוך מילביצקי קיבל את התוצאה וכתב: "דמוקרטיה זו דמוקרטיה, גם כשהתוצאות באות לך פחות בטוב. רוצה לאחל הצלחה גדולה לנבחרת שבחרו חברי הליכוד. משימות ואתגרים גדולים בפתח".

מהאופוזיציה הגיעו תגובות חריפות לתוצאות הפריימריז. יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, תקף בחריפות את הרשימה החדשה. לדבריו, "אף הודעה חגיגית ומסיבות 'ניצחון' לא יסתירו את העובדה שרשימת הליכוד לכנסת ה-26 היא בפועל רשימת השבעה באוקטובר". איזנקוט טען כי מדובר באותם אנשים ש"הובילו בעיוורון את ישראל לאסון החמור ביותר מקום המדינה".

איזנקוט הוסיף: "הם לא יודעים להוביל את ישראל לניצחון, הם לא יכולים לאחד את ישראל ובעיקר - הם לא ראויים להמשיך ולהנהיג את המדינה". את דבריו חתם בפנייה למצביעי הליכוד: "לליכודניקים שמאסו בהנהגה של שקר ושחיתות אני רוצה לומר: יש לכם בית".

גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיב: "ברצוני לברך את הליכוד על רשימה מצוינת שנבחרה היום. רשימה שמבטיחה את תבוסת הליכוד ואת ניצחון המחנה הדמוקרטי והליברלי". גולן המשיך במתקפה חריפה על חברי הרשימה.

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן בחר להתמקד ביחסי הליכוד והמפלגות החרדיות וכתב בתגובה קצרה: "היום זה ברור יותר מתמיד: מחל = מפלגה חרדית לייט! ליכודניק אמיתי מצביע רק ליברמן".

התגובות מגיעות לאחר השלמת ספירת הקולות בפריימריז, שבסיומה נקבעה רשימת הליכוד החדשה, בכפוף למשבצות השריון והמחוזות.