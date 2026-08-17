חסידי סערט ויז'ניץ ( צילום: א. אייזנבאך )

תהליך שהתפתח בשקט בשנים האחרונות מגיע היום לשיאו, כאשר אלפי חסידים וחרדים מקהילות שונות ברחבי הארץ משפיעים באופן ניכר על הרכב רשימת מפלגת הליכוד לכנסת. ההערכות מדברות על כ-7,000 מתפקדים חרדים מתוך כ-140,000 מתפקדים בסך הכל במפלגה.

בשיטת הפריימריז, שבה מועמד זקוק לאלפי קולות בלבד כדי להבטיח מקום ריאלי ברשימה, מהווה גוש מאורגן של אלפי מצביעים כוח משמעותי ביותר. כוח זה מעניק לחצרות ולקהילות החרדיות יכולת השפעה ניכרת על שרים וחברי כנסת. התופעה חוצה חסידויות וקהילות, כאשר לכל אחת מניע משלה להשתתפות בתהליך. סערט ויז'ניץ בחיפה מובילה את המגמה באופן גלוי עם כ-2,000 מתפקדים. ברשימות המומלצים של החסידות ניתן למצוא אנשים מכובדים וחסידים יראי שמים, שמטרתם ליצור השפעה גם מול ראש העיר, הנתפס כמי שמקשה על החסידות בנושאי הקצאות מבנים ומוסדות חינוך.

טיש בחצה"ק סערט ויז'ניץ ( צילום: יוסי לוי )

בקרב חסידות קרלין וארגוני החסד פועל יוסי רוזנבוים, הפעיל משנת 2004, שריכז תחתיו אלפי מתפקדים, ביניהם קבוצות המזוהות עם ארגוני זק"א ואיחוד הצלה, והביא עימו כוח הצבעה משמעותי.

אולם לקראת הפריימריז התרחשה דרמה כאשר אלפי מתפקדים חסידים שהיו בעבר תחת ריכוזו של רוזנבוים, עברו לשליטתו של משה פרוש, מנכ"ל עיתון 'המבשר' והאיש החזק ב'שלומי אמונים'. פרוש החליט לפעול בדרך עצמאית יחד עם סערט ויז'ניץ וחסידויות נוספות, ככל הנראה בעקבות חילוקי דעות עם רוזנבוים. רוזנבוים נותר עם אלפי מתפקדים, אך פחות מבעבר. בסביבתו מכחישים את הדברים.

בחסידות גור נרשמת מגמה חדשה ונרחבת של התפקדות, תחת ריכוזו של אלעזר גורדון ובגיבוי דמויות מרכזיות ובהן מוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות. ההבנה בחסידות היא שמפלגת השלטון היא זו שמובילה את סדר היום והתקציבים במדינה, ולכן חשוב להשפיע עליה מבפנים.

חסיד גור משקיף על טוהר הבחירות לפריימריז הבוקר ( צילום: יהודה גליקמן )

גם בבעלזא וב'כסא רחמים' קיימת נציגות ותיקה ופעילה השומרת על קשר רציף עם שרים וחברי כנסת. הגאון רבי צמח מאזוז שליט"א, ראש ישיבת 'כסא רחמים', אף פרסם את רשימת המועמדים בהם הוא תומך בפריימריז, הכוללת את חבר הכנסת דוד ביטן.

יש לציין כי בניגוד להתפקדויות על רקע אידאולוגי בלבד, המניע החרדי מתאפיין בפרגמטיות: השגת אוזן קשבת ודלת פתוחה אצל נבחרי הציבור לפתרון צרכי היום-יום. זה כולל תקציבים למוסדות תורה, תחבורה ציבורית, סיוע בנסיעות לאומן, ויצירת מחויבות של חברי כנסת לטובת מעמד לומדי התורה.

המעורבות הזו כבר ניכרת בפועל, כאשר חברי כנסת רבים מגלים קשב רב לצרכי הציבור החרדי, וחלקם אף משמיעים קול ברור בעד לומדי התורה.

בסופו של דבר, ביום הבחירות הכלליות צפויים רוב המתפקדים החרדים להצביע כרגיל למפלגות החרדיות המסורתיות, אך החברות הפעילה במפלגת השלטון מעניקה להם "שגרירים" נאמנים בתוכה, המסוגלים לפעול למען צרכי הציבור החרדי ולומדי התורה.