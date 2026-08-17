טלטלה של ממש נרשמה הערב (שני) בתוצאות הפריימריז בליכוד, לפי המדגם המקיף של מכון DRI, כאשר אמיר אוחנה זינק אל המקום הראשון ברשימה הארצית לכנסת. מדגם הקלפיות שנערך בקרב 700 מצביעים בפועל, מצביע על שינויים דרמטיים בהרכב הצמרת, כאשר שרים בכירים נדחקו למקומות נמוכים יותר מהצפוי.

שיעור ההצבעה הסופי נרשם על 53.5 אחוזים, עלייה של כעשרה אחוזים בהשוואה לפריימריז הקודמים. מתוך כ-140 אלף מתפקדים בעלי זכות בחירה, הגיעו לקלפיות 76,068 מצביעים. הקלפיות ננעלו בשעה 21:00 לאחר 11 שעות של הצבעה בכל רחבי הארץ. העשירייה הראשונה: אוחנה בפסגה, מפץ בעשירייה על פי מדגם הקלפיות, אמיר אוחנה הצליח לכבוש את המקום הראשון ברשימה הארצית, בהישג שמהווה הפתעה משמעותית. אחריו במקומות השני והשלישי מופיעים יריב לוין ואלי כהן, ששומרים על מעמדם בצמרת הגבוהה של הרשימה. נכדו של מרן מצטרף לריצה לכנסת: "החרדים העובדים נשארו בלי קול" דוד קליין | 13.08.26 1 המחיר של הפוליטיקה: המשוריין של נתניהו לפני דילמה קשה דוד קליין | 13.08.26 ההפתעות הגדולות של העשירייה הראשונה כוללות את אלמוג כהן במקום הרביעי ואת משה סעדה במקום החמישי. את העשירייה הראשונה סוגרים מירי רגב במקום השישי, בועז ביסמוט במקום השביעי, טלי גוטליב במקום השמיני, עמיחי שיקלי במקום התשיעי ויו"ר הקואליציה אופיר כץ במקום העשירי. העשירייה השנייה: שרים בכירים נדחקו במקומות 11 עד 20 נרשמה ירידה של מספר שרים בולטים. אביחי בוארון תופס את המקום ה-11, ואחריו יואב קיש במקום ה-12, שלמה קרעי במקום ה-13, מיקי זוהר במקום ה-14 וגילה גמליאל במקום ה-15. הנפילה המשמעותית ביותר נרשמה אצל שר הכלכלה ניר ברקת, שנדחק אל המקום ה-16 בלבד. אחריו מופיעים עמית הלוי במקום ה-17, מאי גולן במקום ה-18, אריאל קלנר במקום ה-19 וחנוך מילביצקי במקום ה-20.

פריימריז הליכוד ( צילום: יהודה גליקמן )

המקומות 21-40: ותיקים ונציגי משבצות

חלק מוותיקי התנועה נדחקו לעבר העשירייה השלישית, לצד נציגי המשבצות והשריונים. דודי אמסלם תופס את המקום ה-21, שי קרך במקום ה-22, דוד ביטן במקום ה-23, אבי דיכטר במקום ה-24 וזאב אלקין במקום ה-25.

בהמשך הרשימה מופיעים קטי שטרית במקום ה-26, אתי עטיה במקום ה-27, עידית סילמן במקום ה-28, אסנת זוהר זני במקום ה-29 (משבצת אישה חדשה) וניסים ואטורי במקום ה-30.

המקומות 31 עד 40 כוללים את ששון גואטה (31), דרור כפאח (32), שלום דנינו (33), סמיר זידאן (34, מגזר לא יהודי), אושר שקלים (35), עפיף עבד (36), רות אברמזון קבסה (37, אישה חדשה), איוב קרא (38, מגזר לא יהודי), ויטלי חייקין (39, משבצת עולים) וקרן בובליל אטיאס (40).

פריימריז הליכוד ( צילום: יהודה גליקמן )

המשמעות הפוליטית: דילים ארגוניים הכריעו

במטות המתמודדים השונים מעריכים כי שיעור ההצבעה שנרשם, למרות העלייה, אינו גבוה דיו כדי לנטרל את כוחן של הקבוצות המאורגנות. המשמעות הפוליטית המיידית: משקלן היחסי של רשימות המומלצים, הדילים החרדיים והארגוניים, וועדי העובדים הגדולים – הפך למכריע בקביעת התוצאות.

הלחץ האדיר בקרב נבחרי הציבור נובע מצפיפות חסרת תקדים: 31 שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על כ-17 מקומות ריאליים בלבד ברשימה, על פי הסקרים האחרונים המעניקים לליכוד בין 22 ל-24 מנדטים. את המצוקה יצרה החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו לייעד 8 מקומות ברשימה לשריונים אישיים מטעמו.

התוצאות הרשמיות של ועדת הבחירות בליכוד צפויות להתפרסם מחר בבוקר. יצוין כי מדגם הקלפיות מבוסס על 700 מצביעים בלבד, והתוצאות הסופיות עשויות להיות שונות.