בשעה 21:00 ננעלו 110 הקלפיות של מפלגת הליכוד ברחבי הארץ, ובכך הסתיים יום בחירות מקדימות סוער שיקבע את פני הרשימה לכנסת הבאה. מתוך כ-140 אלף מתפקדים בעלי זכות בחירה, הגיעו לקלפיות 76,068 מצביעים בלבד – שיעור הצבעה סופי של 54 אחוזים.

במטות המתמודדים השונים מעריכים כי שיעור ההצבעה שנרשם אינו גבוה דיו כדי לנטרל את כוחן של הקבוצות המאורגנות. המשמעות הפוליטית המיידית: משקלן היחסי של רשימות המומלצים, הדילים החרדיים והארגוניים, וועדי העובדים הגדולים – הפך למכריע בקביעת התוצאות. המשוואה הבלתי אפשרית: 31 מכהנים על 17 מקומות הלחץ האדיר בקרב נבחרי הציבור נובע מצפיפות חסרת תקדים: 31 שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על כ-17 מקומות ריאליים בלבד ברשימה, על פי הסקרים האחרונים המעניקים לליכוד בין 22 ל-24 מנדטים. נכדו של מרן מצטרף לריצה לכנסת: "החרדים העובדים נשארו בלי קול" דוד קליין | 13.08.26 1 את המצוקה יצרה החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו לייעד 8 מקומות ברשימה לשריונים אישיים מטעמו – במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29. מקומות אלו מיועדים בין היתר לשרים גדעון סער, ישראל כ"ץ וחיים כץ. לצד השריונים, נשמרות משבצות נוספות לנציגי המחוזות, נשים, צעירים ועולים. התוצאה: כ-14 שרים וחברי כנסת מכהנים צפויים להיפלט מהכנסת הבאה. בסביבת נתניהו עקבו בדאגה אחר התפשטות הדילים, מחשש שחברי כנסת הנאמנים לראש הממשלה – כדוגמת בועז ביסמוט, עמיחי שיקלי ואבי דיכטר – יידחקו לאחור. בשעות אחר הצהריים נחלצה לשכת רה"מ לעזרתם, ונתניהו אף הביא לתמיכה פומבית במועמדת אסנת זוהר במשבצת אישה חדשה, יחד עם בנו יאיר.

פריימריז הליכוד ( צילום: יהודה גליקמן )

המפתח החרדי: 7,000 מתפקדים שהכריעו את המרוץ

בשל שיעור ההצבעה הבינוני, כוחם של כ-7,000 המתפקדים החרדים בליכוד הפך למנוע הצבעה קריטי. בשיטה שבה כל מצביע מסמן 12 שמות ברשימה הארצית ושם אחד במחוז, משמעת הצבעה קהילתית היא מכרעת.

התארגנויות מופתיות נרשמו בחסידויות גור, קרלין, סערט ויז'ניץ, בעלזא וצאנז. בטופס של צאנז, למשל, שכלל כ-600 מצביעים, נכללו השמות: יריב לוין, מיקי זוהר, יואב קיש, מירי רגב, חנוך מילביצקי, דודי אמסלם, דוד ביטן, זאב אלקין, אתי עטייה, אביחי בוארון, עמיחי שיקלי ועידית סילמן.

מוסדות 'כסא רחמים' בהנהגת הגאון רבי צמח מאזוז, פרסמו מכתב תמיכה ב-16 מועמדים, מתוכם בחרו המתפקדים 12. הישיבה הובילה גם קואליציית שטח במחוז דן תל אביב עבור עו"ד אלישיב רבין, בשיתוף פעילים מש"ס.

רבה של אומן, הגאון הרב יעקב גאן, פרסם מכתב תמיכה בשרים ובחברי כנסת שסייעו לעולי הציון לאורך השנים: מיקי זוהר, מירי רגב, דודי אמסלם, מאי גולן וזאב אלקין. במכתבו ציין הרב גאן: "אנחנו מחזירים להם טובה".

גם יו"ר ש"ס אריה דרעי הנחה גורמים בשטח לסייע למועמדים הקשובים לציבור החרדי, בהם חנוך מילביצקי, בועז ביסמוט, אופיר כץ ואביחי בוארון.

ועדי עובדים ורשימות מומלצים

לצד המגזר החרדי, פעלו בעוצמה גם ועדי העובדים הגדולים – התעשייה האווירית, רכבת ישראל, אל על ורשות שדות התעופה. רשימות המומלצים של ארגונים אלו זכו למשקל רב בקרב המתפקדים, והשפיעו באופן ישיר על סדר המועמדים.

המשמעות המעשית: מועמדים בולטים שאינם חלק ממנגנוני ההצבעה המאורגנים עלולים למצוא את עצמם בחוץ, למרות פופולריות ציבורית או תקשורתית.

סערות, תלונות וטענות לזיופים

היום הסוער לווה בשורה של תקריות ומחלוקות. ח"כ טלי גוטליב עוררה סערה כשתקפה ברשת X: "יש קלפיות עם טפסים מזויפים בלי השם שלי! עסקני הליכוד בהיסטריה".

ב'כיכר השבת' תועדו צעירים חרדים שהודו כי קיבלו תשלום כספי ודף עם מספרי מועמדים כדי להצביע עבורם. בתגובה תקף נפתלי בנט: "הליכוד הפך לזרוע הביצוע של דרעי".

ב'כאן חדשות' פורסם כי בסביבת נתניהו מתכוונים לפעול ביום שאחרי הפריימריז ל"ניקוי הליכוד" ופסילת מפקדים חרדיים שאינם מצביעים למפלגה בבחירות הכלליות.

תקריות נוספות כללו כיסוי תמונות מועמדות בקלפי באלעד מטעמי צניעות, הפסקת הצבעה זמנית בבני ברק בהוראת הייעוץ המשפטי, והעמדת משאית פרסום של מפלגת "ישר" מול קלפי בתל אביב.

הציפייה לתוצאות האמת

עם סגירת הקלפיות החלה ספירת הקולות הידנית במוקדים ברחבי הארץ. הטפסים יועברו לחמ"ל המרכזי של הליכוד באצטדיון בלומפילד בתל אביב, ותוצאות ראשוניות צפויות להתפרסם במהלך הלילה או בשעות הבוקר המוקדמות.

בשל אחוז ההצבעה שעצר על 54%, התוצאות הסופיות יושפעו ישירות מכוחן של הרשימות המאורגנות. עיני המערכת הפוליטית נשואות לבלומפילד, שם יוכרע גורלם של עשרות שרים וחברי כנסת מכהנים.