( צילום: חיים גולדברג/FLASH90 )

בתום ספירת 100% מהקולות בחמ"ל שהוקם באצטדיון בלומפילד ביפו, הושלמה תמונת רשימת מפלגת הליכוד לכנסת הבאה. שיעור ההצבעה הסופי בקרב המתפקדים עמד על כ-53.5% – כ-75,177 מצביעים מתוך כ-140 אלף בעלי זכות בחירה. מדובר בגידול של כעשרה אחוזים בהשוואה לשעות המקבילות בפריימריז הקודמים, אך נמוך מחלק מהציפיות המוקדמות במפלגה.

הקלפיות ננעלו בשעה 21:00 לאחר 11 שעות של הצבעה בכל רחבי הארץ, ובמטות המתמודדים השונים העריכו כי שיעור ההצבעה שנרשם אינו גבוה דיו כדי לנטרל את כוחן של הקבוצות המאורגנות. המשמעות הפוליטית המיידית: משקלן היחסי של רשימות המומלצים, הדילים החרדיים והארגוניים, וועדי העובדים הגדולים – הפך למכריע בקביעת התוצאות. החמישייה הפותחת: אלי כהן בראש השר אלי כהן כבש את המקום הראשון ברשימה הארצית, בהישג שמהווה הפתעה משמעותית. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה סיים במקום השני, השר יריב לוין במקום השלישי, השרה מירי רגב – האישה הראשונה ברשימה – במקום הרביעי, ויו"ר הקואליציה אופיר כץ במקום החמישי. טראמפ שאל את נתניהו על מצבו בסקרים – התשובה הייתה מביכה ישראל גרוס | 14.08.26 נכדו של מרן מצטרף לריצה לכנסת: "החרדים העובדים נשארו בלי קול" דוד קליין | 13.08.26 1 את העשירייה הראשונה משלימים השר יואב קיש במקום השישי, השר מיקי זוהר בשביעי, וח"כ אלמוג כהן – בהתמודדותו הראשונה בליכוד – רשם הישג בולט והגיע למקום השמיני. אחריהם חותמים את העשירייה השר עמיחי שיקלי במקום התשיעי והשר דודי אמסלם במקום העשירי. הפתעות והידרדרויות בעשירייה השנייה ח"כ משה סעדה פותח את העשירייה השנייה במקום ה-11. ח"כ טלי גוטליב, שסקרים מוקדמים ניבאו לה הובלה בצמרת, נדחקה למקום ה-12 על רקע פעילות שקטה של נתניהו. השר שלמה קרעי סיים במקום ה-13, דוד ביטן ובועז ביסמוט סגרו את המקומות ה-14 וה-15 ברשימה הארצית. השר ניר ברקת הידרדר למקום ה-16 הארצי – המקום ה-24 ברשימה המשוקללת – לאחר מאבק מול לשכת ראש הממשלה. גילה גמליאל הבטיחה את מקומה כאישה השלישית ברשימה הכללית לאחר שגברה על אתי עטיה.

פריימריז הליכוד ( צילום: יהודה גליקמן )

המחוזות: הצלחה למועמדי נתניהו

בגזרת המחוזות רשם נתניהו הצלחה עם רוב המועמדים שבהם תמך: ארז תדמור נבחר במחוז ירושלים-שפלה-יו"ש, שלמה לרנר נבחר במחוז דן ותל אביב, שוקי אוחנה נבחר במחוז העמקים, ומשה בנימין פרץ נבחר במחוז הנגב.

במשבצת האישה החדשה נרשם הפסד למועמדות שנתמכו על ידי נתניהו – אוסנת זוהר וד"ר רות קבסה אברמסון – כאשר את המקום גרפה קרן אטיאס בובליל, שקודמה בידי דוד ביטן.

סכנת ההיפלטות: 31 מכהנים על 17 מקומות

לפי מרבית הסקרים, המנבאים לליכוד כ-23 מנדטים, שילוב נציגי המחוזות והשריונים דוחק מועמדים רבים אל מחוץ לטווח הריאלי. הלחץ האדיר בקרב נבחרי הציבור נובע מצפיפות חסרת תקדים: 31 שרים וחברי כנסת מכהנים נאבקים על כ-17 מקומות ריאליים בלבד ברשימה.

בין השרים וחברי הכנסת שנותרו כרגע בחוץ: אבי דיכטר במקום 49, עידית סילמן במקום 47, מאי גולן במקום 40 – שעשויה לקבל הצעה מאיתמר בן גביר – חנוך מילביצקי במקום 44, קטי שטרית במקום 46, אריאל קלנר במקום 48, אביחי בוארון במקום 38, ניסים ואטורי, ששון גואטה ושלום דנינו.

דחיקתו של השר אבי דיכטר למקום ה-49 מעוררת דאגה מיוחדת בקרב בכירי המפלגה, הרואים בו את הדמות הביטחונית הבכירה שנותרה לאחר פרישת יואב גלנט.

מנגנון ההצרחה: גלגל ההצלה של נתניהו

גלגל ההצלה המרכזי העומד לרשות המפלגה הוא מנגנון ה"הצרחה", שאושר בבית הדין של הליכוד. סעיף זה מאפשר לנתניהו להקפיץ מועמד שהתמודד בפריימריז למשבצת של שריון יו"ר בצמרת, ולהעביר את השריון המקורי למשבצת מאוחרת יותר – מבלי לפגוע במועמדים אחרים שנבחרו על ידי המתפקדים.

בנוסף, במידה והליכוד ירכיב את הממשלה, צפויה כניסת מועמדים נוספים במסגרת החוק הנורבגי. את המצוקה יצרה החלטת ראש הממשלה לייעד 8 מקומות ברשימה לשריונים אישיים מטעמו – במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29, המיועדים בין היתר לשרים גדעון סער, ישראל כ"ץ וחיים כץ.

הרשימה המלאה (מקומות 1 עד 40)

בנימין נתניהו (יו"ר הליכוד) אלי כהן שריון יו"ר ישראל כ"ץ (שריון) גדעון סער (שריון) אמיר אוחנה יריב לוין מירי רגב (הבטחת ייצוג לאישה) שריון יו"ר אופיר כץ אורן דוברונסקי (שריון) יואב קיש מיקי זוהר אלמוג כהן שריון יו"ר עמיחי שיקלי דודי אמסלם חיים כץ (שריון) משה סעדה טלי גוטליב שלמה קרעי דוד ביטן בועז ביסמוט ניר ברקת גילה גמליאל (הבטחת ייצוג לאישה) שריון יו"ר מחוז ירושלים (ארז תדמור) מחוז תל אביב (שלמה לרנר) שריון יו"ר מחוז העמקים (שוקי אוחנה) מחוז נגב (משה בנימין פרץ) זאב אלקין עמית הלוי אישה חדשה (קרן אטיאס בובליל) אתי עטיה (הבטחת ייצוג לנשים) מחוז מחוז אביחי בוארון משבצת צעיר מאי גולן (הבטחת ייצוג לאישה)

"בחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים"

בהודעה רשמית שהוציא הליכוד עם פרסום התוצאות נכתב: "ראש הממשלה ויו״ר הליכוד בנימין נתניהו מרוצה מאוד מתוצאות הפריימריז בליכוד ומברך את אלו שנבחרו לרשימה".

"רשימת הליכוד החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה. יחד עם המשוריינים שימנה ראש הממשלה נתניהו, שיחזקו את הרשימה עוד יותר, נבחרת הליכוד בראשות נתניהו תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה מייד לאחר הבחירות".

"זאת הדרך היחידה למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות".

"ראש הממשלה נתניהו מודה למתפקדות ומתפקדי הליכוד שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים".

"ראש הממשלה נתניהו מעריך מאוד גם את אלה שלא הצליחו להיכנס לרשימה, מודה להם על תרומתם ומתכוון לשלב אותם בעשייה למען ניצחון הליכוד".