( צילום: אביר סולטן, שרון לייבל, פלאש 90 )

ליל ספירת הקולות בפריימריז של תנועת הליכוד הוא באופן מסורתי אחד מאירועי השיא המתוחים ביותר במערכת הפוליטית. הדילים של הרגע האחרון, שברי האחוזים שמפרידים בין מקום ריאלי להיפלטות מהרשימה, ומטות השטח הפועלים בעומס קיצוני – כולם חלק מהפולקלור המפלגתי המוכר.

לצד טבלאות הנתונים המתעדכנות בחמ"לים, תיעודים וקבלות שהגיעו לידי המערכת חושפים כי בעיצומן של שעות ההכרעה התנהל במקביל ציר פעולה שקט: פנייה לקדוש ברוך הוא ותרומות למוסדות תורה בבני ברק, במטרה להטות את הכף ברגע האמת. ציר הזמן של התרומות: מהגישושים ועד רגע ההכרעה צילומי ההעברות הדיגיטליות והקבלות משרטטים תמונת מצב מרתקת, המקבילה צעד אחר צעד להתפתחות המתח הפוליטי. ערב יום הבוחר נרשם טפטוף ראשוני של העברות כספיות בסכומים צנועים מצד מספר מתמודדים, כמעין "תעודת ביטוח" לקראת פתיחת הקלפיות. נכדו של מרן מצטרף לריצה לכנסת: "החרדים העובדים נשארו בלי קול" דוד קליין | 13.08.26 1 טראמפ שאל את נתניהו על מצבו בסקרים – התשובה הייתה מביכה ישראל גרוס | 14.08.26 בשעות אחר הצהריים של יום הבחירות, עם קבלת דיווחי השטח הראשונים על שיעורי ההצבעה המשתנים, שטף ההעברות גבר. התרומות, רובן בסכומים של ח"י ומכפלותיו – 180 שקלים – הועברו במקביל לעבודת השטח המאומצת.

בשעות הלילה המאוחרות, כאשר המדגמים והספירות המוקדמות העמידו מספר מועמדים על גבול הנפילה מחוץ לרשימה הריאלית, נרשמה שרשרת העברות דחופה ורצופה. מועמדים שנאבקו על כל שבריר אחוז ניתבו ברגעי השפל תרומות ממוקדות בצירוף שמות לברכה ולהצלחה.

עם התקרבות פרסום התוצאות הסופיות וספירת המעטפות האחרונות, נרשמה העברה על סכום גבוה במיוחד מדמות בכירה בממשלה. שעות ספורות לאחר מכן, בתום ספירה מורטת עצבים, חזר אותו שר והתברג ברגע האחרון במקום ריאלי ומבטיח ברשימה.

התוצאות: מהפכים בפערים זעירים

התוצאות שפורסמו עם תום הספירה המחישו את גודל המאבק. השר אלי כהן כבש את המקום הראשון ברשימה הארצית, בהישג שמהווה הפתעה משמעותית. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה סיים במקום השני, והשר יריב לוין במקום השלישי.

מועמדים שנתוני האמת הראשוניים ניבאו להם הידחקות לאחור, הצליחו בשעות הבוקר לרשום התאוששות ולתפוס מקומות ריאליים בפערים זעירים של עשרות עד מאות קולות בלבד. שיעור ההצבעה הסופי בקרב המתפקדים עמד על כ-53.5 אחוזים – כ-75,000 מצביעים מתוך כ-140 אלף בעלי זכות בחירה.