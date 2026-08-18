בימים האחרונים פרסם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ תמונה של מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, כשהוא יושב מול טלפון ומוקף באנשי צבא. על התמונה מופיע הכיתוב: "היי דונלד, אנחנו בסדר... נכון?" – פרסום שמעיד על ניסיון לחימום היחסים בין שתי המדינות.

טראמפ מסר כי קים כבר השיב לפניותיו ושהשיחות ביניהם נמצאות בשלב "חיובי מאוד", אך לא גילה פרטים על תוכן השיחות. יצוין כי פיונגיאנג טרם אישרה בפומבי את קיומן של שיחות חדשות בין שני המנהיגים.

מאחורי הפרסום הקליל מסתתר מהלך מדיני משמעותי: טראמפ הורה על צמצום התרגילים הצבאיים המשותפים של ארצות הברית ודרום קוריאה. לדבריו, המהלך נועד למנוע התגרות בקוריאה הצפונית וליצור תנאים נוחים יותר לחידוש הדיפלומטיה עם קים.

ההחלטה על צמצום התרגילים עוררה דאגה בדרום קוריאה, שכן התרגילים המשותפים נחשבים למרכיב מרכזי בהיערכות הצבאית מול האיום הצפון-קוריאני. גורמים בסיאול מקווים שהקשר האישי בין טראמפ לקים יסייע להחזיר את שתי הקוריאות לשולחן המשא ומתן, אך מומחים מזהירים כי הצמצום עלול לפגוע ביכולת ההרתעה ובמוכנות הצבאית.

לפני פחות מעשור נראתה האפשרות של דיאלוג בין טראמפ לקים כמעט בלתי אפשרית. בשנת 2017 הגיע העימות בין וושינגטון לפיונגיאנג לשיא, כאשר טראמפ תקף בחריפות את המשטר הצפון-קוריאני וכינה את קים "איש הטילים". באזור שררו חששות מפני הסלמה צבאית שעלולה להוביל למלחמה.

ב-12 ביוני 2018 התקיימה פסגה היסטורית בסינגפור – המפגש הראשון אי פעם בין נשיא אמריקני מכהן למנהיג קוריאה הצפונית. השניים חתמו על הצהרה משותפת שדיברה על יצירת יחסים חדשים, בניית משטר שלום בחצי האי הקוריאני והתחייבות צפון קוריאה לפעול למען פירוז גרעיני.