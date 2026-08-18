בניית השכבה הרביעית הושלמה בבטון הפנימי של בניין הכור של יחידה 1 של תחנת הכוח הגרעינית אל-דבעא במצרים. ( צילום: רשתות חברתיות )

הפרויקט הגרעיני הראשון של מצרים, שנועד להפוך את המדינה למעצמה אזרחית בתחום האנרגיה הגרעינית ולספק חלק ניכר מצריכת החשמל במדינה, נמצא במרכז סערה. מסמכים פנימיים שהודלפו מצביעים על ליקויי בנייה חמורים, כשלים בתחום הבטיחות והפרות אבטחה באתר תחנת הכוח הגרעינית אל-דבעה, שנבנית בידי תאגיד הגרעין הרוסי רוסאטום.

על פי מסמכים שהגיעו לידי כלי התקשורת פוליטיקו, הרשות המצרית לתחנות כוח גרעיניות שלחה בתחילת חודש יוני מכתב סודי לבכיר ברוסאטום, שבו הזהירה מפני "ליקויים" במספר יחידות בתחנה, ואף ציינה מה שהוגדר כ"הזנחה מכוונת" מצד גורם המעורב בפרויקט. הטענות רגישות במיוחד לאור העובדה שמדובר בפרויקט גרעיני ולא בתשתית רגילה. תחנת אל-דבעה היא תחנת הכוח הגרעינית הראשונה במצרים, והיא אמורה לכלול ארבעה כורים בהספק של 1,200 מגה-ואט כל אחד - סך הכול 4,800 מגה-ואט. הכורים הם מדגם רוסי מסוג VVER-1200, מאותה משפחת טכנולוגיה שרוסאטום משתמשת בה גם במדינות נוספות. העבודות באתר החלו בשנת 2022, ובחודשים האחרונים הציגה מצרים את הפרויקט כסמל להתקדמות טכנולוגית ולשיתוף הפעולה האסטרטגי עם מוסקבה. בחודש יולי השנה אף הותקן כלי הלחץ של הכור ביחידה השנייה בטקס שבו השתתפו ראש ממשלת מצרים, שר החשמל המצרי, ראש רוסאטום ומנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי.

רפאל גרוסי מנכ"ל סבא"א ( צילום: shutterstock )

אולם מאחורי התמונות החגיגיות מהאתר מתגלה כעת תמונה שונה בתכלית.

על פי המכתב המצרי שנחשף, באתר התגלו ליקויי בטון חוזרים. בין השאר מוזכרים חללים מאחורי חיפוי המתכת ביחידה הרביעית, פגמים בלוחות היסוד של יחידות 1, 2 ו-3, שלפי המסמך נדרשה כשנה שלמה לתיקונם, וכן ליקויים במבנה הדופן הגלילי של בניין הכור ביחידה הרביעית.

הרשות המצרית טענה עוד כי הוצגו נתונים מטעים לגבי קצב התקדמות העבודות. לפי המסמך, נעשה שימוש בשיטות שנועדו ליצור רושם לפיו למעלה ממחצית הפרויקט כבר הושלמה, בעוד שבבדיקה ויזואלית באתר ניתן היה לראות כי המבנים המרכזיים של "האי הגרעיני" עדיין נמצאים בשלבי בנייה תת-קרקעיים.

לצד ליקויי הבנייה מופיעות במסמכים גם טענות חמורות בתחום האבטחה. עובדים רוסים באתר, כך נטען, החזיקו משקאות אלכוהוליים אסורים במקום העבודה, השתמשו באישורים מזויפים ואף התחזו לאנשים אחרים כדי לקבל גישה בלתי מורשית. עוד נטען כי תמונות וסרטונים שצולמו באתר הגיעו לרשתות החברתיות ופגעו במוניטין הפרויקט.

קבלן מבצע: רוסיה - הקמת תחנת כוח גרעינית אל-דבעה ( צילום: By kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=178882039 )

הטענות מתפרסמות דווקא בשלב שבו מצרים מנסה להציג את אל-דבעה כפרויקט שנמצא בעיצומו. בחודש יולי דיווחו הרשויות המצריות על התקנת כלי הלחץ של הכור ביחידה השנייה, רכיב מרכזי בליבת מערכת הכור. במקביל, רוסאטום ממשיכה להצהיר שהעבודות מתקדמות בהתאם ללוח הזמנים וכי הפרויקט עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ובטיחות גרעינית.

הפרויקט המצרי ממשיך להתקדם, אך כעת הוא נמצא תחת זרקור חדש. במקום תמונות של מנופים, כורים וכלי לחץ ענקיים, במרכז הסיפור נמצאים מסמכים סודיים, ליקויי בטון, טענות להפרות אבטחה והאשמה חריגה של "הזנחה מכוונת".

רוסאטום מצידה ממשיכה לטעון שהכול תחת שליטה מלאה.