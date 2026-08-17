אירוע יוצא דופן שמעורר השתאות במקסיקו ובעולם כולו: דייג מקומי חולץ בחיים לאחר שנותר לכוד במשך חמישה עשר ימים רצופים במעמקי מערה תת-ימית חשוכה, כשהוא נעדר כל מזון ושרוי בתנאים קשים ביותר. כך דווח באתר ynet.

השתלשלות האירועים החלה כאשר ארסטו קריסטנו ואלדס, בן שלושים ואחת, יצא עם אביו לצלילת דיג בבולען טבעי המוצף במי תהום – המכונה בשפה המקומית "סנוטה" – באזור סן פרנסיסקו לה פאס שבמקסיקו. בולענים מסוג זה מובילים לעתים קרובות למערכות מסועפות ומסובכות של מערות תת-קרקעיות מוצפות במים. בעת הצלילה הבחין ואלדס בדג ופנה לרדוף אחריו אל תוך עומקי המערה. כשביקש לחזור, התברר לו כי איבד את דרכו לחלוטין במרחב התת-קרקעי האפל. המערה, שמעולם לא נסקרה או נמפתה, מאופיינת בסלעים חדים ובראות מוגבלת ביותר – פחות ממטר אחד קדימה.

כאשר אביו של ואלדס שם לב שבנו אינו עולה אל פני המים, ניסה לאתרו בכוחות עצמו. לאחר שכשל בכך, הזעיק את כוחות החילוץ. ככל שחלפו הימים, התרחבו מאמצי החיפוש והוזעקו למקום צוללי מערות מומחים ממדינות רבות, ביניהן מקסיקו, גרמניה, ארצות הברית והרפובליקה הדומיניקנית. שישה ימים לאחר היעלמותו אותר בעומק של כשישים וחמישה מטרים הצלצל של ואלדס. כעבור שמונה ימים נוספים מצא צולל אמריקני מנוסה בשם הארי גאסט מכל אוויר רזרבי בעומק של כמאה מטרים. בשיחה עם אתר Divernet ציין הצולל גאסט כי מציאת המכל סיפקה לו אינדיקציה חשובה לגבי המסלול שבו התקדם הנעדר.

למחרת שב הצולל האמריקני לאותה נקודה והצליח לאתר חלל גדול ויבש בתוך המערה. כשהרים את קולו וקרא "יש כאן מישהו?", נדהם לשמוע קול עונה מתוך החשכה: "כן!". הצולל הבטיח לו שישוב עם ציוד נוסף, וחזר תוך זמן קצר עם צולל נוסף. השניים ציידו את ואלדס במכל חמצן והעלו אותו בשלום אל פני השטח, שבועיים ויום לאחר היעלמותו.

במהלך הימים הארוכים בהם היה כלוא, עבר ואלדס מסע הישרדות שכמעט אין לתארו. הוא שהה בחשכה מוחלטת, בקור ובלחות, ללא כל מזון. את הישרדותו הפיזית אפשרו מי נחל שזרמו בתוך חלל המערה, אותם שתה כדי למנוע התייבשות. מבחינה נפשית סיפר כי העביר את הזמן בעיקר בשינה, תוך שהוא מסרב לאבד תקווה שחייו יינצלו. בשל השהייה הממושכת בחשכה איבד ואלדס את תחושת הזמן לחלוטין, וכשחולץ היה משוכנע שנותר במערה שלושה ימים בלבד.

צוותי החילוץ והחוקרים שהשתתפו במבצע הודו כי נקראו למקום מתוך הנחה ברורה שמדובר במבצע לאיתור גופה בלבד. החוקר המקסיקני קרלוס חימנס, שהשתתף בחיפושים, סיפר כי כוחות החילוץ היו ערוכים למצוא גופה. עם חילוצו פונה ואלדס בדחיפות לבית החולים כשהוא סובל מהתייבשות ותת-תזונה קשה. בראיון שהעניק לרשת NMás, ושחלקים ממנו הובאו ב"דיילי מייל", הודה הניצול בהתרגשות על הזכות לקבל את חייו במתנה מחדש ולראות שוב את בני משפחתו וילדיו. גם אנשי המקצוע מגדירים את האירוע כנס גלוי.