הרה"ג רבי משה ויסבקר מספר על תאונה בפארק מים שהובילה לגילוי גזה רפואית שנשכחה בגופו תשע שנים • הוראתו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א למהר בניתוח מנעה סכנת חיים • "רואים בחוש את כוח התפילות של גדולי הדור"
המצב
בארץ מתוח, והסכנות אורבות בכל פינה, אבל יש את אנשי האמונה שלא חוששים הם חייבים לתעד ולשתף | מדוע חששו חז"ל ממקום סכנה אם הכל זה
מלמעלה וחינו קצובים מראש? | בין מצוות "ונשמרתם לנפשותיכם" לאמונה התמימה והיכן עובר הקו? (דעות)
יו"ר ש"ס אריה דרעי, חשף במהלך שמחת נישואי נכדתו, סיפורים מדהימים ששמע במפגש מיוחד שנערך עם שורד השבי סשה טרופנוב על ידי 'קשר יהודי', שנאלץ להצטלם בעת שהותו בשבי לסרטון נוקב שמכוון לדרעי | טרופנוב גולל סיפור של אמונה, תפילה והשגחה פרטית, שממחיש כיצד הקדוש ברוך הוא מלווה את עמו בכל צעד | צפו (חרדים)