שיגוא מצוללת טורקית - צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה @tcsavunma שיגוא מצוללת טורקית | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה @tcsavunma 10 10 0:00 / 0:58

בשעות הלילה המוקדמות של יום שלישי, 18 באוגוסט 2026, הותקף שדה התעופה הצבאי אבו א-דוהור במחוז אידליב שבצפון סוריה. לפי דיווחים ערביים, ארבעה טילים מדויקים פגעו במסלולי ההמראה ובמבני אחסון בבסיס. בישראל שמרו כרגיל על עמימות ביטחונית ולא הגיבו לפרסומים, אך הטלוויזיה הממלכתית הסורית האשימה מיד את "מטוסי הכיבוש הישראליים".

התקיפה מציגה מורכבות מבצעית וגיאופוליטית יוצאת דופן: שדה התעופה ממוקם בקו אווירי של כ-50 קילומטרים בלבד מהגבול הטורקי, וכ-300 קילומטרים מגבול ישראל. מדובר באחד האזורים הצפוניים והרגישים ביותר שבהם פעלה ישראל בשנים האחרונות.

הגבול עם סוריה, אילוסטרציה ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

ביקור טורקי ותקיפה מיידית מחדל של 533 מיליון דולר במפעל פגזים בבלי | 09:02 העיתוי של התקיפה הוא המפתח להבנת המסר האסטרטגי. לפי המצפה הסורי לזכויות אדם ומקורות שדיווחו ל"אל-ערבי אל-ג'דיד", משלחת צבאית טורקית הגיעה לבסיס ביום שני במטרה לבחון ולהתחיל בהכנות לשיקום מסלול ההמראה. כמה כלי רכב טורקיים נשארו במקום גם אחרי שהמשלחת עזבה. כמה שעות לאחר מכן הגיע, לפי אותם מקורות, מטוס סיור ישראלי. עם שחר – התקיפה. הנזק היה חומרי בלבד, אף אדם לא נפגע, אך המסר היה ברור: ישראל עוקבת מקרוב אחר כל פעילות צבאית בשדה התעופה. שדה אסטרטגי עם היסטוריה סוערת אבו א-דוהור הוא אחד השדות הצבאיים הגדולים בצפון סוריה. מיקומו האסטרטגי – כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה, בצומת שבין אידליב, חמה וחלב – הפך אותו ליעד נכסף לאורך כל מלחמת האזרחים. הוא נפל לידי המורדים ב-2015, חזר לידי משטר אסד ב-2018, ונכבש מחדש על ידי כוחות האופוזיציה בסוף 2024, כשמשטרו של בשאר אל-אסד התמוטט. מאז נפילת אסד השדה לא חזר לפעילות מבצעית מלאה. הוא שימש בעיקר כמרכז אימונים לצבא הסורי החדש תחת הנשיא אחמד א-שרע. אבל בחודשים האחרונים החלו להופיע סימנים לשינוי: תרגילי טיסה ראשונים עם מטוסי מיג-21, דיווחים על שיקום מטוסי סוחוי Su-22 ומטוסי אימון, ובעיקר – ביקור של משלחת צבאית טורקית.

פשיטה לילית בסוריה | ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

מסר כפול: לדמשק ולאנקרה

התקיפה הזו אינה עוד תקיפה שגרתית בסוריה. מאז דצמבר 2024 ישראל ביצעה מאות תקיפות בשטח הסורי, בעיקר נגד שרידי נשק איראני וחזבאללה. אבל אבו א-דוהור נמצא עמוק בצפון, באזור שנחשב מזה שנים למרחב השפעה טורקי מובהק.

מצד אחד, מסר לדמשק: ישראל לא תאפשר בניית חיל אוויר סורי מחודש שעלול, יום אחד, להוות איום. מצד שני, ואולי בעיקר – מסר לאנקרה. טורקיה היא היום בעלת הברית המרכזית של השלטון החדש בסוריה. היא מסייעת בשיקום הצבא, מדברת על פריסת מערכות הגנה אווירית, ורואה בצפון סוריה מרחב ביטחוני חיוני.

ישראל רואה בכך איום פוטנציאלי על חופש הפעולה האווירי שלה. שר הביטחון ישראל כ"ץ כבר הזהיר בעבר את ארדואן שלא לחזק את היכולות הצבאיות של סוריה באופן שיסכן את ישראל. שר החוץ הטורקי האקאן פידאן האשים את ישראל בפגיעה בריבונות הסורית.

תגובה אמריקנית חריגה

שליחו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לענייני סוריה וטורקיה, טום ברק, פרסם הודעה חריגה בחריפותה ברשתות החברתיות. "אנו מודאגים עמוקות מכך שתקיפות האוויריות הישראליות המאומתות בבסיס האוויר אבו א-דוהור מהוות הסלמה מיותרת שאינה מקדמת יציבות אזורית", כך נכתב בהודעה הרשמית.

ברק הוסיף והדגיש כי "ממשלת אל-שארע לא אימצה עמדה טורפנית וגם לא תחזקה כוחות פרוקסי. למעשה, היא הבהירה בעקביות את העדפתה להרגעת הרוחות מול ישראל". ההודעה האמריקנית הנוקבת מעידה על מורכבות המצב הגיאופוליטי החדש בסוריה.

היערכות בגבול הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

תיאום מול ארה"ב ומניעת חיכוך

פעולה אווירית בעומק כזה, במרחב האווירי של צפון-מערב סוריה, מחייבת רמת תיאום מודיעיני וטיסתי הדוקה מול מפקדת פיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM) הפועלת באזור. מנגנון מניעת החיכוך בין ישראל לארצות הברית נועד למנוע תקריות מבצעיות ולאפשר חופש פעולה מתואם.

התקיפה הנוכחית היא הראשונה בעומק סוריה מזה חודשים ארוכים, ומעידה על מודיעין קריטי שהצריך פעולה מיידית. גורמים ביטחוניים מעריכים כי המהלך נועד לסכל התבססות של מערכי כטב"מים וטילים שעלולים להוות איום ישיר על העורף הישראלי מצפון.

מה הלאה?

השדה באבו א-דוהור חזר להיות סמל. סמל לניסיון של סוריה החדשה לבנות מחדש את כוחה הצבאי, לסיוע הטורקי הנרחב, ולנחישות הישראלית לשמור על עליונות אווירית גם בעידן שאחרי אסד.

בינתיים, המסלול פגוע. העבודות נעצרו. והשאלה הגדולה נותרה פתוחה: האם זו הייתה רק אזהרה, או תחילתו של עימות ישיר יותר בין ישראל לטורקיה על גבי האדמה הסורית? בירושלים שותקים. באנקרה ממתינים. ובדמשק – מנסים להבין עד כמה רחוק אפשר ללכת בבניית צבא חדש, כששתי מעצמות אזוריות עוקבות אחרי כל תנועה בשמים.