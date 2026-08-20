לאחר כשעתיים של שיבושים חריגים בנמל התעופה בן גוריון, במהלכן נעצרו ההמראות והנחיתות, חודשה הפעילות בהדרגה. לוחות הזמנים של הטיסות עודכנו מחדש.

דובר רשות שדות התעופה פנה לציבור הנוסעים בבקשה להמשיך ולעמוד בקשר עם חברות התעופה, על מנת להתעדכן במועדי הטיסות ובשינויים שחלו בלוח הזמנים.

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה נחרצת בעקבות השיבושים. "נתב״ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך - יעוף הביתה", כתב ראש הממשלה.

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, ניצל את המצב כדי להטיח ביקורת בממשלה. "הכאוס בנתב״ג באחד הימים העמוסים ביותר בשנה הוא לא אירוע נקודתי, הוא שיקוף של תרבות הניהול הכושלת של ממשלת נתניהו - כאוס ואי-סדר, חוסר ניהול וחוסר אחריות. חוסר עניין של ממשלת ישראל בחיי האזרחים ובעיקר חוסר מנהיגות", מסר.

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איזנקוט הוסיף כי "שרת תחבורה אחראית הייתה נמצאת כרגע בדרך לנתב"ג ומכנסת דיון חירום כדי לתת מענה מיידי לכל עשרות האלפים התקועים בנתב״ג. אך טבעי ששרת התחבורה הכושלת כרגיל לא בארץ. אזרחי ישראל ראויים להנהגה שלוקחת אחריות, מתייצבת מול האתגרים ויודעת לטפל במערכות מהיסוד".