תאונת דרכים קשה בין שלושה כלי רכב אירעה הבוקר (יום שני) בשעה 10:30 בכביש 92, בסמוך למושב רמות שבאזור הכנרת. האירוע הקשה הוביל להזנקת כוחות הצלה רבים למקום.

ההתנגשות החזקה בין הרכבים גרמה לנזקים כבדים ולזירה מורכבת שדרשה התערבות מיידית של כוחות רפואה וחירום. אחד הרכבים המעורבים נפלט מעוצמת הפגיעה אל תעלה בצד הדרך, והזירה כללה מספר כלי רכב שנפגעו קשות.

כאשר הגיעו צוותי מד"א לזירה בכביש 92, נחשפו הפראמדיקים והחובשים למצב קשה ביותר. עוברי אורח ונפגעים היו שרויים במצוקה רבה וזעקו לעזרה, והמצב בשטח חייב תגובה מהירה ומקצועית של הצוותים הרפואיים.

במהלך הסריקה הרפואית הראשונית שביצעו הצוותים, אותרו במקום שישה נפגעים בדרגות שונות של פציעה. שניים מהם היו במצב קשה ביותר לאחר שספגו חבלות חמורות באזורים קריטיים בגופם.

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בין הפצועים הקשה הייתה צעירה כבת 20, שנמצאה שוכבת על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלות קשות בראשה ובגפיה. צוותי הפראמדיקים החלו מיד במתן טיפול מציל חיים מתקדם, שכלל הרדמה והנשמה בשטח לצורך ייצוב מצבה.

לידה אותר צעיר נוסף כבן 20, שהיה בהכרה אך סבל מחבלה קשה ומורכבת באזור הבטן. בשל חומרת מצבם של שני הצעירים, הוחלט על פינוי מיידי באמצעות מסוק והוזנק למקום מסוק של מד"א-הצלה אייר.

פראמדיק מד"א אסף פרלמן וחובש רפואת חירום אוראל ביטון תיארו את הרגעים הקשים: "מדובר בתאונת דרכים קשה. הגענו למקום וראינו המולה ואנשים צועקים לעזרה. ראינו 2 כלי רכב כשאחד מהם במרכז הכביש והרכב השני נמצא בתעלה בצד הדרך. צעירה כבת 20 שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה, עם חבלות בראש ובגפיים, הענקנו לה טיפול רפואי שכלל הרדמה והנשמה. בנוסף במקום היה צעיר נוסף שהיה בהכרה וסבל מחבלה קשה בבטן, הם פונו במסוק לבי"ח רמב"ם תוך המשך טיפול רפואי. מהמקום פינינו את שאר הפצועים לבית החולים כשהם בהכרה מלאה ומצבם יציב".

מסוק החירום נחת בסמוך לכביש, כאשר צוותי מד"א יחד עם כוח רפואה צבאי של צה"ל שנזעק לסייע, פעלו להעלות את שני הצעירים הפצועים קשה למסוק לצורך פינוי מהיר לבית החולים רמב"ם בחיפה.

מלבד שני הפצועים הקשה, העניקו הצוותים טיפול רפואי לנפגעים נוספים, ביניהם נערה בת 17 ונער בן 15 שנפצעו באורח בינוני וסבלו מחבלות רב-מערכתיות. השניים פונו באמבולנסים של מד"א למרכז הרפואי צפון (פוריה) בטבריה.

בנוסף, פונו לבית החולים פוריה עוד שני פצועים במצב קל, כשהם בהכרה מלאה ומצבם יציב, לקבלת המשך בדיקות וטיפול. כוחות משטרה שהגיעו למקום סגרו את מקטע הכביש לתנועה והחלו בחקירת נסיבות התאונה.