נשיא המדינה יצחק הרצוג במתקפה חריפה: במכתב תגובה ששלח לפנייה של חברי קהילות יהודיות מרחבי העולם טען ״הטרור שמבצעים קיצונים יהודים-ישראלים כלפי פלסטינים חפים מפשע ברחבי הגדה המערבית הם מעשי תועבה", כתבו החותמים על המכתב (בארץ)
נשיא ארה"ב מתכונן למלחמה עם ונצואלה, כך עולה מדברים שאמר בעצמו, מסקירות מודיעיניות ומתדרוכים שקטים מוושינגטון | נושאת המטוסים פורד כבר מוכנה לפעולה, וכך גם כוחות העילית של הקומנדו האמריקני | בין חטיפת מדורו להפלת המשטר וכיבוש וונצואלה, כמה קרובה ארה"ב למלחמה חדשה? (בעולם)
דיווח דרמטי שמתפרסם הלילה ב'רויטרס' מעלה כי הממשל האמריקני החתים עובדי פנטגון על טופסי סודיות בכל הנוגע לוונצואלה, מה שלפי מומחים מחזק את ההערכה שארה"ב מתכננת מבצע צבאי במדינה הלטינית | המהלך מגיע לאחר שמשרד המלחמה הורה על שליחת נושאת מטוסים למקום והצבתם של אלפי חיילים (בעולם)
שר הפנים והבטחון של בלגיה, ברנרד קוינטין, הודיע באופן דרמטי כי הוא עומד לשלוח חיילים לרחובות בריסל במטרה לעצור את גל הירי הקטלני בין העבריינים המקומיים | רק בשנה האחרונה התרחשו 57 אירועי ירי, הממשלה מחליטה לומר די בצעד דרמטי (בעולם)