רשת הברחות נשק ברחפנים ענקיים מירדן ומצרים נחשפה בדרום

מפת ההברחות שנחשפה בגבול הדרום ( צילום: AI )

פעילות משולבת של שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל וצה"ל הובילה לחשיפת רשת הברחות חסרת תקדים שפעלה בגבולות ירדן ומצרים. פרקליטות המדינה הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד ארבעה תושבי הנגב, המואשמים בניהול מערך הברחות מתוחכם שהתבסס על טכנולוגיה מתקדמת.

על פי עובדות כתב האישום, הנאשמים הפעילו רשת שתואמה באופן הדוק עם גורמים עוינים במדינות השכנות. הלב המבצעי של הרשת היה שימוש ברחפנים תעשייתיים "ענקיים", המסוגלים לשאת עשרות קילוגרמים של ציוד - יכולת שהופכת אותם לכלי מסוכן במיוחד בידי ארגוני פשיעה.

חלק מהנשק שהוחרם ( צילום: דוברות המשטרה )

שיטת פעולה מתוחכמת: "רחפני ענק" בעומק השטח השיטה שפיתחו הנאשמים הייתה קבועה ומדויקת: ספקים בירדן או במצרים הטיסו את הרחפנים עמוסי האמל"ח אל עומק שטח ישראל. בנקודות מפגש מתואמות מראש, המתינו הנאשמים, קלטו את הכלים המאוישים מרחוק, פרקו את המטען והטיסו את הרחפנים חזרה למדינת המקור. כידוע, טכנולוגיית הרחפנים המתקדמת הפכה לאיום מרכזי בשנים האחרונות, כפי שניתן ללמוד מהשימוש בהם בזירות לוחמה שונות ברחבי העולם. במקרה זה, הרחפנים שימשו לא למטרות צבאיות אלא לפשיעה מאורגנת - אך הסכנה אינה פחותה.

לוחם בשטח פתוח כורע ליד רחפן כבד מסוג FPV עם כבל סיב אופטי שנמתח לאורך 41 ק"מ ( צילום: מסך )

ארסנל עשיר והסלקה מסוכנת

השלל שהוברח בדרך זו כלל עשרות אקדחים, רובי M-16, רובי קלצ'ניקוב וכמויות אדירות של תחמושת. לאחר קליטת הנשק, הוא הועבר ברכבי שטח ליישובים בדרום והוסלק בנקודות איסוף מתואמות מראש.

מקרה מזעזע המתואר בכתב האישום חושף כי באחד המקרים הונח הנשק סמוך לחנות הנמצאת ליד מוסד חינוכי, במטרה להעבירו לידי סוחרים נוספים. העובדה שנשק כה מסוכן הוסלק בסמיכות למוסדות חינוך מדגישה את חומרת הסיכון שנשקפה מפעילות הרשת.

כלי הנשק שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

הברחות דו-סטריות וחממות סמים בשטחי אש

הרשת לא הסתפקה רק בייבוא נשק. כתב האישום מפרט ניסיונות להברחת חומרים מסוכנים מישראל אל המדינות השכנות באותה שיטה אווירית. בנוסף, נחשפה פעילות של גידול סמים בלב שטחי אש של צה"ל.

תחכום טכנולוגי וזליגת ציוד צבאי

התשתית הפעילה מערך תצפיתנים שתפקידם היה לוודא שזירות ההברחה נקיות מכוחות ביטחון. כמו כן, נחשף כי חלק מהתחמושת שהוברחה מקורה בגניבות ממשאיות צבאיות - עובדה המצביעה על זליגה חמורה של ציוד צה"לי לידיים פליליות.

הממצא הזה מעלה שאלות קשות לגבי האבטחה של ציוד צבאי ומזכיר מקרים קודמים של גניבת נשק צבאי מסוג M-16 שהגיע לידי גורמים פליליים בדרום.

האישומים החמורים

לנאשמים מיוחסות עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות בנשק (נשיאה, הובלה וסחר), ייבוא נשק שלא כדין, וגידול וסחר בסמים מסוכנים. גורמי ביטחון מציינים כי חשיפת הפרשה שופכת אור על האתגר המודיעיני העצום מול איום הרחפנים, שהפך לכלי מרכזי בידי ארגוני הפשיעה והטרור.

הפרשה מצטרפת לשורה של מקרים חמורים שנחשפו לאחרונה, כולל פרשת ההברחות לעזה שזעזעה את המערכת. גורמים בכירים במשטרה ובשב"כ מדגישים כי המאבק בהברחות מסוג זה הוא בראש סדר העדיפויות הביטחוני.

עוד יעודכן בהמשך ההליכים המשפטיים.