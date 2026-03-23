כוחות משטרה בדרום ממשיכים במצוד אחר רביע אבו עראר טאלקת, המוגדר כ"מסוכן ביותר", אשר חשוד במעורבות באירוע אלים בפזורה הבדואית | לפי החשד, החשוד, שנמלט מזירת האירוע, ביצע ירי מנשק צבאי מסוג M16 גנוב (בארץ, חוק ומשפט)
פעילות קו הרכבת מהנגב המערבי למרכז מתחדשת אחרי שנתיים של מציאות ביטחונית קשה ועבודות על המסילה | ברכבת ישראל מבטיחים שעם הפעלת הקווים החדשים זמני הנסיעה מהדרום למרכז יתקצרו עד 20 דקות, לצד הרחבת שעות הפעילות עד חצות וחידוש השירות בימי שישי ובמוצאי שבת | כל הפרטים על המסלולים החדשים וזמני הנסיעה (תחבורה)
במהלך היום נרשמו טמפרטורות קיצוניות ברחבי הארץ, עם שיאים חדשים שלא נראו כמותם - מזה זמן רב | באיחוד הצלה מבהירים: "השרב הכבד והאובך עלול לסכן חיי אדם, בדגש על תינוקות, ילדים, קשישים ומוגבלים, תנו דגש על מניעת שכחת ילדים ופעוטות בכלי רכב" (בארץ)
בהודעה משותפת, מבקר המדינה - מתניהו אנגלמן, והרמטכ"ל - רא"ל אייל זמיר, סיכמו על מתווה לתחילת הביקורת בנושאי הליבה של אירועי 7/10 | הביקורות עוסקות במגוון נושאים כמו השקיפות בעיני האויב, רישוי ואבטחת המסיבה ברעים, ואבטחת ערי הדרום (צבא)
אלוף פיקוד הדרום נחשב לדמות מובילה בצה"ל, המייצגת מנהיגות שקולה ואחראית. עם זאת, אירועי שמחת תורה בשנה שעברה עלו שאלות על סגנון הפיקוד שלו, במיוחד בנוגע ליכולת להגיב למצבי חירום ולצאת מהמסגרת השבלונית | ניתוח כתב ידו מציג את תכונותיו הבולטות, לצד האתגרים שעמדו בפניו באותו יום קריטי (חדשות)