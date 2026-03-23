התפתחות חמורה נרשמה בפרשת ההברחות לעזה כאשר כתב אישום יוגש נגד אחד המעורבים - אישום שלפי הדיווחים "יטלטל את המערכת" | לפי הדיווח, לא ניתן כרגע להרחיב מעבר, אך ניתן לומר כי מה שהתגלה עד כה הוא רק "קצה הקרחון לתופעה" (משפט)
מערכת הביטחון בוחנת חשד לפיו גורמים עברייניים בכירים פעלו לשחד גורמים זרים במפקדה האמריקאית בקריית גת כדי להבריח סחורות אסורות לרצועה | רק לפני כשבועיים הוגשו כתבי אישום בפרשת ההברחות הקודמת לעזה, שבה הואשמו 12 אנשים בהברחת סחורה, ביניהם מעורב גם אחיו של ראש השב"כ, בצלאל זיני (ביטחון)
חברי הכנסת צבי סוכות, לימור סון הר מלך ואבי מעוז עורכים ביקורי תמיכה בבצלאל זיני, אחיו של האלוף דוד זיני. זיני נאשם בניצול תפקידו הלוגיסטי להברחת סיגריות לרצועת עזה תמורת מאות אלפי שקלים במלחמה (פוליטי)
למרות שהנאשמים ושותפיהם בפרשיית ההברחות לרצועת עזה בזמן המלחמה, ידעו שהסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור ובהם החמאס - שחיזק את כוחו, הם המשיכו במסע ההברחות | אחיו של ראש השב"כ, שגם כנגדו הוגש כתב אישום, הרוויח מכל ההברחות סכום של 365 אלף שקלים | כל הפרטים (אקטואליה)
לאחר שחיילים ומפקדים בגדוד הבדואי הואשמו שלקחו חלק בהברחות לעזה, צה״ל העביר את הגדוד לגזרה אחרת ברצועה, שלא חולשת על ציר פילדלפי | דובר צה"ל: "השינוי מתרחש בהתאם לצרכים המבצעיים, עבור רענון של הכוחות, גיוון משימותיו לאחר תקופה ארוכה באותה הגזרה ובהתאם לכך העלאת כשירותו באופן ישיר" (צבא)
בצל חרושת השמועות על "הפרשה הביטחונית החדשה" שצפויה לטלטל את מערכת הביטחון, הבוקר בית המשפט מתיר לפרסם פראפרזה על הפרשה - בצל צו איסור הפרסום הגורף | הפרשה נמצאת בחקירה משותפת של ימ"ר דרום והשב"כ (חדשות)
רק במהלך החודש האחרון: למעלה ממאה רחפנים חלקם נושאי נפץ - חדרו לישראל מגבול מצרים, זה מצטרף להברחות הענק בחודשים האחרונים, מה שמהווה פגיעה חמורה בביטחון המדינה | כעת נזכר שר הביטחון למנוע זאת וסיכם עם ראש השב"כ זיני כי יפעלו לאיום הברחות האמל"ח עם רחפנים כאיום טרור (חדשות)
כוחות צה"ל מחטיבת יואב זיהו שני חשודים בניסיון הברחה בגבול מצרים. במהלך הפעילות ניסו החשודים לדרוס את הכוח; אחד נוטרל והשני נעצר. אין נפגעים לכוחותינו. החשוד העצור הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון (צבא)