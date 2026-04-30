רס"ן בשירות קבע הואשם בהברחת מיליוני שקלים לרצועה

התביעה הצבאית הגישה אתמול (רביעי) כתב אישום חמור נגד קצין בדרגת רב-סרן בשירות קבע, בגין עבירות של עזרה לאויב, לקיחת שוחד והברחת טובין בנסיבות מחמירות. הקצין נעצר לפני מספר חודשים בחקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי, ימ"ר דרום של משטרת ישראל, היחידה לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית והיחידה לחקירות מכס.

על פי עובדות כתב האישום, ביום 10 בינואר 2026 הוביל הנאשם לרצועת עזה משאית עמוסה בסחורה מוברחת בשווי כולל של מיליוני שקלים. המטען כלל מכשירי טלפון ניידים, סיגריות, מצברים לרכב, אופניים חשמליים, מחשבים ניידים, נתבי רשת ועוד - הכל בניגוד לחוק ומחוץ למנגנוני הפיקוח.

ניצול סמכויות והצגת מצג שווא

במשאית נהג אזרח ישראלי, כשהנאשם נסע לפניו ברכב צבאי. הקצין עקף את מנגנוני הבידוק והפיקוח, וניצל את סמכויותיו ותפקידו הצבאי באופן בוטה. בפני חיילים וקצינים הציג הנאשם מצג שווא לפיו מדובר בפעילות מבצעית לגיטימית, כך על פי כתב האישום.

לאחר חציית הגבול הותיר הנהג את המשאית ברצועת עזה וחזר לישראל עם הנאשם. אולם הפעילות לא הסתיימה שם - בהמשך הכניס הקצין את האזרח הישראלי פעם נוספת לרצועת עזה דרך המעבר, כדי להשלים את העברת הסחורה. האזרח הוביל את המשאית אל תוך רצועת עזה ונותר שם מספר ימים, עד שהוצא ממנה בעזרת הגורמים השותפים להברחה.

ידע על הסיכון לביטחון המדינה

על פי כתב האישום, הנאשם ביצע את המעשים כשהוא יודע כי הסחורה מוכנסת לרצועת עזה באופן בלתי מורשה וללא פיקוח, וכי היא עלולה להגיע לידי ארגוני טרור ובהם חמאס ולסייע לפעילותם. עוד מפורט באישום כי הנאשם ידע או עצם עיניו לאפשרות, כי הכנסת אזרח ישראלי לרצועת עזה עלולה גם היא לסייע לאויב.

כתב האישום הוגש בתום חקירה משותפת ומקיפה של מספר גופי אכיפה. כנגד מספר אזרחים ישראלים שהיו שותפים למעשה הוגשו כתבי אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה, כך על פי ההודעה הרשמית.

"חומרה רבה לתופעת ההברחות"

צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל הדגישו בהודעה משותפת כי הם רואים בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועת עזה, המגלמת סיכון לביטחון המדינה בכלל. "ביתר שאת מקרים בהם מעורבים משרתי צה"ל בשירות סדיר או מילואים", נאמר בהודעה.

פרשה זו מצטרפת לשורה של מקרי הברחות שנחשפו לאחרונה, ומדגישה את החשיבות של ערנות מתמדת ואכיפה נחושה מול ניסיונות לנצל את המערכת הביטחונית למטרות פליליות. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו.