המשטרה והשב"כ עצרו מספר אזרחים ישראלים ותושבי רצועת עזה בחשד שהבריחו סחורות האסורות בהכנסה לרצועה, תוך ניצול הפסקת האש והכנסת הסיוע ההומניטרי | פרקליטות המדינה הגישה היום נגד 12 מהמעורבים וחברה שבבעלות חלקם כתבי אישום | השב"כ: "ההברחות מהוות איום משמעותי לביטחון מדינת ישראל, בכך שמסייעות לשרידות ומשילות חמאס" (חדשות)
תחקיר הניו יורק טיימס טוען כי הפנטגון הסווה מטוס קרב ככלי טיס אזרחי בתקיפה קטלנית בספטמבר האחרון, דבר שמהווה פשע מלחמה לפי החוק הבינלאומי | מומחים טוענים כי המהלך מהווה "פרפידיה" והפרה חמורה של חוקי המלחמה הבינלאומיים (בעולם)
צה"ל ושב"כ הודיעו היום על חשיפת חוליית הברחה שפעלה להבריח נשקים לארגוני טרור באמצעות רחפנים בגבול הדרומי | לפי ההודעה, החשודים שייכים לשבט בדואי המתגורר בנגב, כתב אישום הוגש כנגד ארבעת החשודים (חדשות, צבא)
הצבא האמריקני פרסם תיעוד נוסף מתקיפות נגד סירות הברחה באזור ונצואלה | בתיעוד ניתן להבחין בירי רציף של תחמושת לעבר כלי השיט, המחזק את ההערכה שמדובר בירי מתותחים או אמצעי חימוש אחרים המותקנים על מטוס ה־AC-130J, מדגם GHOSTRIDER | המטוס נועד לפעילות התקפית מדויקת נגד מטרות קרקעיות וימיות (בעולם)
הוראת התקיפה השנייה נגד סירה חשודה שנשאה 11 בני אדם מסבכת בימים אלו את שר המלחמה פיט הגסת' לאחר שעל פי דיווח נתן הוראה "להרוג את כולם", גם לאחר שהסירה יצאה מכלל שימוש | האם מדובר בפשע מלחמה? הסבר על הסערה בעקבות התקיפה (בעולם)
צעיר מקריית עקרון נעצר בחשד להברחה אסורה מהולנד ובלגיה לישראל | את המוצרים שהבריח, הסתיר בנרות שעווה ונמצאו במהלך בדיקות המכס | תרגיל מבוים שערכה לו המשטרה, דרך חברת משלוחים, הובילה לתפיסתו (חדשות פלילים)
בימים האחרונים פורסם כי רעייתו של יחיא סינוואר ברחה לטורקיה, עם דרכון מזויף וכספים רבים, ובהמשך היא אף נישאה מחדש | לדברי גורם עזתי: "היא חצתה את הגבול בדרכון מזויף של אישה אחרת, ולצורך כך נדרש סיוע לוגיסטי, תיאום בדרג גבוה - והמון כסף שאין לתושב עזתי ממוצע" (מדיני)